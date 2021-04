Onde assistir ao vivo a Athletic x Real Sociedad, pela final da Copa do Rei?

Decisão da Copa do Rei 2019/20 será neste sábado (3), às 16h30 (de Brasília), em Sevilha; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Athletic enfrenta o Real Sociedad na tarde deste sábado (3), às 16h30 (de Brasília), em Sevilla, pela final da Copa do Rei 2019/20. A partida terá transmissão ao vivo na Espn, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Athletic x Real Sociedad DATA Sábado, 3 de abril de 2021 LOCAL La Cartuja - Sevilla, ESP HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Real Sociedad decidem o título da Copa do Rei 2019/20 / Foto: Getty Images

A Espn, na TV fechada, é quem quem vai passar o jogo deste sábado, às 16h30 (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Talvez a final mais peculiar da Copa do Rei de todos os tempos, esta edição foi adiada para receber os torcedores, mas infelizmente será disputada em um estádio vazio.

O vencedor terá o título apenas por algumas semanas, com a final da Copa do Rei 2020/21 entre Barcelona e Athletic Bilbao marcada para acontecer no dia 17 de abril.

O Real Sociedad, que conquistou o seu último troféu na temporada 1986/87, deve contar com as presenças de Mikel Merino e Miguel Angel Moya, enquanto Oyarzabal e Alexander Isak, descansados, podem iniciar entre os titulares.

Do outro lado, o Athletic do técnico Marcelino tem um plantel quase totalmente apto, embora Unai Simon e Inigo Martinez possam estar cansados ​​de seus compromissos com a Espanha.

O meia Oier Zarraga foi operado no joelho e vai ficar de fora da final.

Provável escalação da Real Sociedad: Alex Remiro (GK); Andoni Gorosabel, Aritz Elustondo, Robin Le Normand, Nacho Monreal; Mikel Merino, Asier Illarramendi, David Silva; Cristian Portu, Alexander Isak, Mikel Oyarzabal.

Provável escalação do Athletic: Unai Simon (GK); Oscar de Marcos, Yeray Alvarez, Inigo Martinez, Yuri Berchiche; Unai Lopez, Mikel Vesga; Iker Muniain, Raul Garcia, Alex Berenguer; Inaki Williams.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REAL SOCIEDAD

JOGO CAMPEONATO DATA Granada 1 x 0 Real Sociedad La Liga 14 de março de 2021 Real Sociedad 1 x 6 Barcelona La Liga 21 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Valencia x Real Sociedad La Liga 11 de abril de 2021 11h15 (de Brasília) Real Sociedad x Celta La liga 21 de abril de 2021 A definir

ATHLETIC

JOGO CAMPEONATO DATA Celta 0 x 0 Athletic La Liga 14 de março de 2021 Athletic 1 x 1 Eibar La Liga 20 de março de 2021

Próximas partidas