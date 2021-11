Onde assistir ao vivo a Atalanta x Manchester United, pela Champions League?

O Manchester United visita a Atalanta nesta terça-feira (2), agora em Bérgamo, as 17h (de Brasília), pela quarta rodada do grupo F da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo do TNT Sports, na tv fechada, e do HBO Max, na plataforma de streaming. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atalanta x Manchester United DATA Terça-feira, 2 de novembro de 2021 LOCAL Atleti Azzurri D'Italia, Bérgamo - ITA HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Atalanta quer o triunfo em casa / Foto: Getty Images

O TNT Sports, na tv fechada, e o HBO Max, na plataforma de streaming, irão transmitir o jogo desta terça-feira. Na Goal , o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na terceira posição do grupo, a Atalanta busca a vitória diante de sua torcida para continuar firmae na luta por uma vaga na fase eliminatória da Champions League.

O time italiano não terá Berat Djimsiti, Robin Gosens, Rafael Toloi, Matteo Pessina e Hans Hateboer disponíveis nesta terça-feira, enquanto Jose Palomino é dúvida.

Do outro lado, o Manchester United entra em campo defendendo a liderança da chave e sabe que um triunfo pode colocá-lo muito próximo das oitavas de final.

Os Red Devils não têm problemas para o duelo em Bérgamo, e conta ainda com o retorno de Pogba. Desta forma, o técnico Solskjaer deve manter a formação 3-5-2.

Provável escalação do Atalanta: Musso; Lovato, Demiral, De Roon; Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Maehle; Ilicic, Zapata, Pasalic.

Provável escalação do Manchester United: De Gea; Lindelof, Varane, Maguire; Wan-Bissaka, Fernandes, McTominay, Fred, Shaw; Ronaldo, Rashford.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATALANTA

JOGO CAMPEONATO DATA Atalanta 2 x 2 Lazio Campeonato Italiano 30 de outubro de 2021 Sampdoria 1 x 3 Atalanta Campeonato Italiano 27 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cagliaria x Atalanta Campeonato Italiano 6 de novembro de 2021 16h45 (de Brasília) Atalanta x Spezia Campeonato Italiano 20 de novembro de 2021 11h (de Brasília)

MANCHESTER UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA Tottenham 0 x 3 Manchester United Premier League 30 de outubro de 2021 Manchester United 0 x 5 Liverpool Premier League 24 de outubro de 2021

Próximas partidas