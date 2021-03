Onde assistir ao vivo a Arsenal x Tottenham, pela Premier League?

Clássico neste domingo (14), em Londres, pela 28ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Neste domingo (14), Arsenal e Tottenham se enfrentam no Emirates Stadium, a partir das 13h30 (de Brasília), em clássico quente válido pela 28ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal, o torcedor também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Arsenal x Tottenham DATA Domingo, 14 de março de 2021 LOCAL Emirates Stadium, Londres - ING HORÁRIO 13h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Arteta quer a vitória dos Gunners/ Foto: Getty Images

A ESPN Brasil, na TV fechada, vai passar o jogo deste domingo (14), às 1330h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Precisando vencer para ainda continuar sonhando com vaga nas competições europeias, o Arsenal deve entrar em campo com o que tiver de melhor à disposição. Na zaga, Pablo Marí deve ser titular, enquanto Pepe será a dupla de Aubameyang.

Em situação semelhante, o Tottenham segue com dúvidas sobre as condições físicas de Lo Celso. Porém, Harry Kane está confirmado no ataque. O camisa 1, aliás, é o maior artilheiro no clássico londrino, com 11 gols.

Provável escalação do Arsenal: Leno; Bellerin, Luiz, Mari, Tierney; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Pepe; Aubameyang.

Provável escalação do Tottenham: Lloris; Doherty, Sanchez, Alderweireld, Reguilon; Hojbjerg, Ndombele; Bale, Lucas, Son; Kane.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ARSENAL

JOGO CAMPEONATO DATA Olympiacos 1 x 3 Arsenal Europa League 11 de março de 2021 Burnley 1 x 2 Arsenal Premier League 6 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Arsenal x Olympiacos Europa League 18 de março de 2021 14h55 (de Brasília) West Ham x Arsenal Premier League 21 de março de 2021 12h (de Brasília)

TOTTENHAM

JOGO CAMPEONATO DATA Tottenham 2 x 0 Dínamo Europa League 11 de março de 2021 Tottenham 4 x 1 Crystal Palace Premier League 7 de março de 20211

Próximas partidas