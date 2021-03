Onde assistir ao vivo a Arsenal x Olympiakos, pelas oitavas da Europa League?

Pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga Europa, o Arsenal recebe o Olympiako nesta quinta-feira (17), às 14h55 (de Brasília), em Londres. A partida terá transmissão ao vivo na Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

A Fox Sports, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quinta, às 14h55. Na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

Após vencer o jogo de ida por 3 a 1, o Arsenal entra em campo nesta quinta-feira com a vantagem do empate, ou podendo perder por até um gol de diferença. O atacante Aubameyang deve retornar ao elenco, enquanto Saka é dúvida devido a problemas físicos.

Do outro lado, o Olympiakos tem a missão de ganhar por três gols de diferença para avançar direto, ou por dois para levar a decisão da vaga à prórrogação.

