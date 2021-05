Onde assistir ao vivo a Aragua x Grêmio, pela Copa Sul-Americana?

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), na Venezuela; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Grêmio visita o Aragua na noite desta quinta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), na Venezuela, em duelo válido pela quinta rodada do grupo H da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo na Conmebol TV, no pay-per-view. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Aragua x Grêmio DATA Quinta-feira, 20 de maio de 2021 LOCAL Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela - Caracas, VEN HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor quer se manter invicto na SulA 2021 / Foto: Lucas Uebel/Grêmio

A Conmebol TV, no pay-per-view, é o canal que vai passar o jogo desta quinta-feira. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais da Conmebol TV?

Sky

220 e 221 SD; 620 e 621 HD

os canais também estarão disponíveis no Sky Play, serviço de streaming da operadora

Net/Claro

711, 712, 713 e 714

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após vencer o Internacional por 2 a 1 no primeiro jogo da final do Gauchão, o Grêmio volta suas atenções para a Copa Sul-Americana, mas já pensando no segundo e decisivo jogo que será disputado no domingo (23).

Para o confronto na Venezuela, o técnico Tiago Nunes decidiu poupar os seus principais jogadores, e mandará a campo um time recheado de reservas, com os retornos de Pepê, Jean Pyerre e Guilherme Guedes.

Na liderança do grupo H com 12 pontos (quatro vitórias em quatro jogos), o Tricolor está com a classificação para as oitavas de final encaminhando, enquanto o Aragua, na lanterna da chave, ainda não venceu no torneio e segue zerado na tabela.

Provável escalação do Grêmio: Adriel; Vanderson, Rodrigues, Paulo Miranda e Bruno Cortez; Fernando Henrique e Darlan; Pepê, Pinares (Jean Pyerre) e Léo Chú (Guilherme Azevedo); Ricardinho.

Provável escalação do Aragua: Yhonatan Yustiz; Daniel Rivillo, Octavio Zapata, Moisés Acuña e Roger Manríque; Diego Guerrero, Rafael Arace, José Torres, Pedro Álvarez e Jonathan Duche; Juan García.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 3 x 1 Lanús Copa Sul-Americana 13 de maio de 2021 Internacional 1 x 2 Grêmio Gaúcho 16 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Internacional Gaúcho 23 de maio de 2021 16h (de Brasília) La Equidad x Grêmio Copa Sul-Americana 27 de maio de 2021 21h30 (de Brasília)

ARAGUA

JOGO CAMPEONATO DATA Aragua 1 x 2 La Equidad Copa Sul-Americana 13 de maio de 2021 Aragua 0 x 0 Academia Puerto Cabelo Campeonato Venezuelano 16 de maio de 2021

Próximas partidas