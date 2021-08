Onde assistir ao vivo ao sorteio dos grupos da Liga dos Campeões 2021/22?

Definição dos grupos da principal competição europeia será conhecido nesta quinta-feira (26), às 13h (de Brasília)

O sorteio da fase de grupos da principal competição de clubes da Europa, a Champions League, está chegando. Ainda nesta semana, os últimos classificados para esta fase foram definidos com os jogos decisivos da fase preliminar.

Na fase preliminar avançaram: Young Boys, Benfica, Malmo, RB Salzburg, Sheriff Tiraspol e o Monaco. A Uefa marcou o sorteio das chaves para esta quinta-feira, às 13h (de Brasília), em Istambul, na Turquia.

Essas equipes se juntam ao atual campeão, Chelsea, depois de derrotar seu rival da Premier League, o Manchester City, na final da última temporada, adicionando um segundo título à sua coleção. Outros grandes time europeus estarão presentes como Real Madrid, Barcelona, ​​Juventus, Paris Saint-Germain, Liverpool e Manchester United nesta temporada.

Ao todo, 32 equipes estão classificadas para esta fase. Na sequência, os dois melhores de cada grupo avançam para as oitavas de final, quando um novo sorteio será realizado já definindo o chaveamento até a grande decisão. A final será disputada em campo neutro, no Estádio de São Petersburgo, na Rússia, no dia 28 de maio de 2022. A arena, usada na última Copa do Mundo, é a casa do Zenit.

Desta forma, a Goal te mostra onde você pode acompanhar o sorteio da fase de grupos da Champions League.

Onde assistir ao sorteio da fase de grupos da Champions League 2021/22?

Os amantes da Champions League poderão acompanhar a transmissão em diversos locais. Na TV fechada, o evento será exibido pela TNT Sports, principal casa da competição. Além disso, o torcedor pode acompanhar pelo serviço de streaming da HBO Max. Taynah Espinoza e André Henning comandam a transmissão, e os comentários ficam com Vitor Sergio Rodrigues e Bruno Formiga.

Na internet, há outras opções para quem quiser assistir ao sorteio. O site do SBT, detentor dos direitos da competição na TV aberta, transmite com Téo José e Mauro Beting nos comentários. Além de tudo, você pode acompanhar pelo YouTube e Facebook do SBT Sports.

Quando começa a fase de grupos da Champions League 2021/22?

(Foto: Getty Images)

A fase de grupos da Champions League 2021/22 começa com jogos tradicionais na terça-feira, 14 de setembro, e na quarta-feira, 15 de setembro. Haverá um total de seis rodadas de jogos na fase de grupos, com a última série de jogos ocorrendo na terça-feira, 7 de dezembro, e na quarta-feira, 8 de dezembro.

Na fase de grupos, os dois melhores de cada grupo avançam às oitavas de final, enquanto os terceiros colocados vão para o mata-mata da Europa League. Veja as datas:

Fase de grupos

14/15 de Setembro de 2021: 1ª partida

28/29 de Setembro de 2021: 2ª partida

19/20 de Outubro de 2021: 3ª partida

2/3 de Novembro de 2021: 4ª partida

23/24 de Novembro de 2021: 5ª partida

7/8 de Dezembro de 2021: 6ª partida

*Todas as datas podem sofrer alterações