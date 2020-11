Onde assistir ao vivo ao amistoso França x Finlândia?

As seleções se enfrentam na quarta-feira (11), às 17h10; veja como acompanhar ao vivo na internet

A recebe a Finlândia para um amistoso de seleções nesta quarta-feira (11), às 17h10 (de Brasília), no Stade de France, em Paris. A partida terá transmissão ao vivo do EI Plus, em streaming. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO França x Finlândia DATA Quarta-feira, 11 de novembrode 2020 LOCAL Stade de France - Paris, FRA HORÁRIO 17h10 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A França volta ao Stade de France para o amistoso / Foto: Getty

A partida terá transmissão ao vivo do EI Plus, em streaming. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

As duas seleções, que vêm de vitória nos últimos jogos disputados, ambos pela Liga das Nações, se enfrentam em uma partida amistosa, justamnete antes das duas próximas rodadas da competição europeia. Uma grande baixa para os franceses é Kylian Mbappé que, voltando de lesão, não deve jogar contra a Finlândia. As duas equipes contam com alguns retornos importantes de jogadores que ficaram de fora da última convocação por conta da Covid-19

Provável escalação da França: Maignan; Dubois, Zouma, Lenglet, Digne; Sissoko, Nzonzi, Rabiot; Aour; Giroud, Thuram

Provável escalação da Finlândia: Joronen; Alho, Vaisanen, Toivio, O'Shaughnessy, Prinen; Schuller, Sparv, Valakari; Pukki, Pohjanpalo

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FRANÇA

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 2 França Liga das Naçôes 14 de outubro de 2020 França 0 x 0 Liga das Nações 11 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Portugal x França Liga das Nações 14 de novembro de 2020 16h45 (de Brasília) França x Liga das Nações 17 de novembro de 2020 16h45 (de Brasília)

FINLÂNDIA

JOGO CAMPEONATO DATA Finlândia 1 x 0 Liga das Nações 14 de outubro de 2020 Finlândia 2 x 0 Bulgária Liga das Nações 11 de outubro de 2020

Próximas partidas