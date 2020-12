Onde assistir ao vivo ao amistoso feminino Brasil x Equador?

Após o 6 a 0, seleções voltam a se encontrar nesta terça (1), às 21h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Depois da goleada na última semana, as seleções femininas de e voltam a se enfrentar nesta terça-feira (1), às 21h30 (de Brasília), em mais um amistoso de seleções. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, em TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Brasil x Equador DATA Terça-feira, 1 de dezembro de 2020 LOCAL Morumbi - , BRA HORÁRIO 21h30 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, em TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois do confronto da semana anterior, as duas equipes, tanto a de Pia Sundhage quanto Emily Lima, devem manter as mesmas bases para este novo duelo. As udanças para testes devem acntecer ao longo da partida, lembrando que o Brasil segue sem Marta, cortada depois de testar positivo para Covid-19.

Provável escalação do Brasil: Bárbara, Bruna Benites, Erika, Rafaelle, Tamires; Andressa Alves, Luana, Formiga, Adriana; Ludmila e Debinha.

Provável escalação do Equador: Moran; Pachito, Lomas, Fajardo, Real; Gracia, Lattanzio, Flores (Aguirre), Baquerizo, Charcopa; Riera (Emily Rosa)

ÚLTIMOS JOGOS

BRASIL

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil 6 x 0 Equador Amistoso de seleções 27 de novembro de 2020 Brasil 2 x 2 Canadá Torneio da 10 de março de 2020

