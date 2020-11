Onde assistir ao vivo ao amistoso entre Holanda x Espanha?

Na quarta-feira (11), às 16h45, a bola rola para o jogão entre as seleções; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Antes dos compromissos na Liga das Nações, e espanah se encontram para um jogão amistoso, na quarta-feira (11), às 16h45 (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do Space, na TV fcehada, e do EI Plus, em streaming. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Holanda x DATA Quarta-feira, 11 de novembro de 2020 LOCAL Johan Cruijff Arena - Amsterdam, HOL HORÁRIO 16h45 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Antes da Liga das Nações, Holanda x Espanha fazem um jogão amistoso / Foto: Getty

A partida terá transmissão ao vivo do Space, na TV fcehada, e do EI Plus, em streaming. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Duas das melhores seleções do mund se enfrentam em amistoso, reeditando a final da de 2010, antes dos dois próximos compromissos da Liga das Nações. Faz cinco anos que Holanda e Espanha não se enfrentam, desde um amistoso vencido pelos espanhóis, por 2 a 0.

Provável escalação da Holanda: Krul; Hateboer, De Vrij, Ake, Van Aanholt; Van de Beek, Klaassen, Wijnaldum; Berghuis, Depay, Babel

Provável escalação da Espanha: Kepa; Navas, Ramos, P.Torres, Gaya; Canales, Rodri, Merino; Olmo, Llorente; Morata

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

HOLANDA

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Holanda Liga das Nações 14 de outubro de 2020 0 x 0 Holanda Liga das Nações 11 de outubro de 2020

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Holanda x Bósnia Liga das Nações 15 de novembro de 2020 14h (de Brasília) x Holanda Liga das Nações 18 de novembro de 2020 16h45 (de Brasília)

ESPANHA

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 Espanha Liga das Nações 13 de outubro de 2020 Espanha 1 x 0 Liga das Nações 10 de outubro de 2020

