Onde assistir ao vivo ao amistoso entre França x Ucrânia?

Na quarta-feira (7), as duas seleções se enfrentam em Paris, às 15h45 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na internet

e se enfrentam em mais um dos amistosos que antecedem as próximas rodadas da Liga das Nações. Nesta quarta-feira (7), os Bleus recebem os ucranianos no Stade de France, às 15h45 (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do Space, além do YouTube do Esporte Interativo. Aqui na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real clicando AQUI !

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO França x Ucrânia DATA Quarta-feira, 7 de outubro de 2020 LOCAL Stade de France - Paris, FRA HORÁRIO 16h10 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



França x Ucrânia se enfretam em amistoso antes das próxima spartidas da Liga das Nações / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo do Space, além do YouTube do Esporte Interativo. Aqui, na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FRANÇA

A atual campeã do mundo joga o amistoso em casa, onde já fica para receber a seleção de pela Liga das Nações, no final de semana. Depois de algum tempo, a seleção francesa voltará a receber público em seus jogos, com 1.000 pessoas permitidas a irem ao Stade de France para a partidas.

Provável escalação da França: Maignan; Dubois, Kimpembe, Lenglet, Digne; Kante, Nzonzi, Aouar; Coman, Giroud, Martial

Mais artigos abaixo

UCRÂNIA

Depois da goleada sofrida para a , a seleção ucraniana volta aos gramdos para mais três jogos, começando com o amistoso contra a França. Depois, segue para casa onde vai receber a .

Provável escalação da Ucrânia: Lunin; Karavayev, Plastun, Cheberko, Mykhaylichenko; Sydorchuk, Kharatin, Shaparenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Tsyhankov

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FRANÇA

JOGO CAMPEONATO DATA França 4 x 2 Liga das Nações 8 de setembro de 2020 0 x 1 França Liga das Nações 5 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO França x Portugal Liga das Nações 11 de outubro de 2020 15h45 (de Brasília) Croácia x França Liga das Nações 14 de outubro de 2020 15h45 (de Brasília)

EQUIPE 2

JOGO CAMPEONATO DATA Espanha 4 x 0 Ucrânia Liga das Nações 6 de setembro de 2020 Ucrânia 2 x 1 Liga das Nações 3 de setembro de 2020

Próximas partidas