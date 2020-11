Onde assistir ao vivo ao amistoso Alemanha x República Tcheca?

em Leipzig, as duas seleção se enfrentam, na quarta (11), às 16h45; veja como acompanhar ao vivo na internet

Antes de mais duas rodada da Liga das Nações da Uefa, e se enfrentam em um amistoso, na quarta-feira (11), às 16h45 (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do EI Plus, em streaming . Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Alemanha x República Tcheca DATA Quarta-feira, 11 de novembro de 2020 LOCAL Red Bull Arena - Leipzig, ALE HORÁRIO 16h45 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Seleção alemã faz amistoso antes da Liga das Nações / Foto:@DFB_Team/Twitter

A partida terá transmissão ao vivo do EI Plus, em streamig. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Antes da disputa de mais duas rodadas da Liga das Nações da Uefa, as duas seleções vão se enfrentar em um amistoso. A Alemanha deve ir a campo com uma equipe alterantiva por conta dos desgastes dos jogadores, enquanto a República Tcheca tem retornos importantes de jogares que estava com Covid-19 na última convocação.

Provável escalação da Alemanha: Leno; Henrichs, Koch, Rudiger, Gosens; Neuhaus, Dahoud; Hofmann, Amiri, Brandt; Waldschmidt

Provável escalação da República Tcheca: Vaclik; Coufal, Hubnik, Celustka, Zeleny; Soucek, Dockal; Malinsky, Darida, Vydra; Krmencik

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ALEMANHA

JOGO CAMPEONATO DATA Alemanha 3 x 3 Liga das Nações 13 de outubro de 2020 1 x 2 Alemanha Liga das Nações 10 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Alemanha x Ucrânia Liga das Nações 14 de novembro de 2020 16h45 (de Brasília) x Alemanha Liga das Nações 17 de novembro de 2020 16h45 (de Brasília)

REPÚBLICA TCHECA

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 República Tcheca Liga das Nações 14 de outubro de 2020 Israel 1 x 2 República Tcheca Liga das Nações 11 de outubro de 2020

Próximas partidas