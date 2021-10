Equipes duelam neste sábado (16), em Belo Horizonte, pela 27ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O América-MG recebe o Bahia neste sábado (16), no estádio Independência, a partir das 21h (de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na tv fechada. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO América-MG x Bahia DATA Sábado, 16 de outubro de 2021 LOCAL Independência, Belo Horizonte - MG HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)

Assistentes: Fábio Pereira e Cipriano da Silva Sousa (TO)

Quarto árbitro: Antonio Marcio Teixeira da Silva (MG)

VAR: Rafael Traci (SC)

Auxiliar do VAR: Thiaggo Americano Labes (SC)

ONDE VAI PASSAR?



Coelho quer a vitória diante de sua torcida / Foto: Mourão Panda/América-MG

O Premiere, na tv fechada, irá transmitir o duelo deste sábado. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na parte debaixo da tabela, o América-MG continua a sua luta para permanecer na Série A do Brasileirão, mas perdeu o seu comandante: Vagner Mancini deixou o time para assumir o Grêmio.

O Coelho contará com os retornos de Alê e Ramon. Porém, Zárate, Berrío e Eduardo seguem no departamento médico. Já Ribamar está suspenso e desfalca a equipe.

Do outro lado, o Bahia vai em busca de uma vitória que pode tirá-lo da zona de rebaixamento do campeonato.

O Tricolor não tem suspensos para o duelo, porém, Cirino e Rossi devem ficar fora, enquanto Ramírez é dúvida.

Provável escalação do América-MG: Cavichioli, Patric, Bauermann, Lucas Kal, Ricardo Silva, Marlon, Juninho, Juninho Valoura, Ademir, Fabrício e Felipe Azevedo.

Provável escalação do Bahia: Danilo Fernandes, Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio, Matheus Bahia, Patrick de Lucca, Daniel, Mugni, Juninho Capixaba, Raí Nascimento e Gilberto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 0 x 0 Palmeiras Brasileirão 12 de outubro de 2021 Athletico-PR 2 x 0 Bahia Brasileir 12 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bahia x Chapecoense Brasileirão 24 de outubro de 2021 20h30 (de Brasília) Bahia x Ceará Brasileirão 27 de outubro de 2021 19h (de Brasília)

AMÉRICA-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 3 x 1 América-MG Brasileirão 13 de outubro de 2021 Juventude 1 x 1 América-MG Brasileirão 9 de outubro de 2021

Próximas partidas