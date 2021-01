Onde assistir ao vivo a América-MG x Avaí, pela Série B?

Jogo será nesta sexta-feira (29), no Independência, pela 38ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

América-MG - que luta pelo título - e Avaí - que busca o acesso - se enfrentam nesta sexta-feira (29), no Indepedência, a partir das 21h30 (de Brasília), pela última rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, pelo pay-per-view. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO América-MG x Avaí DATA Sexta-feira, 29 janeiro de 2021 LOCAL Independência, Belo Horizonte - BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Evandro de Melo Lima (SP)

Quarto árbitro: Michel Patrick Costa Guimarães (MG)

ONDE VAI PASSAR?



América-MG precisa ganhar para ficar com o título da Série B (Foto: Mourão Panda/América-MG/Divulgação)

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, pelo pay-per-view. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

AMÉRICA-MG

O América-MG entra em campo querendo um triunfo para se sagrar campeão da Série B. O time mineiro conta com o retorno de Anderson, após cumprir suspensão, e também d eMatheus Cavichioli, recuperado de lesão. Por outro lado, Flávio, Diego Ferreira e Guilherme seguem no departamento médico.

UNIÃO E FOCO! 🐰💚



Um grupo unido e que só pensa em lutar muito para buscar o tricampeonato do @BrasileiraoB__.



BORA COM TUDO, #COELHÃO!#PeloTri#PraCimaDelesCoelho #SomosSparta pic.twitter.com/WL29iVvOjh — América FC ✊🏿 (@AmericaMG) January 28, 2021

Provável escalação do América-MG: Matheus Cavichioli; Daniel Borges, Anderson, Messias e João Paulo (Sávio); Zé Ricardo, Juninho e Alê; Felipe Azevedo, Ademir e Rodolfo.

AVAÍ

Precisando vencer e ainda torcer por uma derrota do Juventude, e um tropeço do CSA para subir à primeira divisão, o Avaí terá o retorno de Valdívia para o duelo desta sexta, mas não terá Edilson.

Provável escalação do Avaí: Glédson, Felipe Santos, Fagner Alemão, Betão, João Lucas, Pedro Castro, Ralf, Renato (Valdívia), Vinícius leite, Getúlio e Romulo

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

AMÉRICA-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Confiança 0 x 0 América-MG Série B 23 de janeiro de 2021 Brasil de Pelotas 0 x 0 América-MG Série B 19 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO América-MG x Boa Esporte Campeonato Mineiro 28 de fevereiro de 2021 16h (de Brasília) Athletic x América-MG Campeonato Mineiro 3 de março de 2021 15h (de Brasília)

AVAÍ

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 2 x 1 Guarani Série B 23 de janeiro de 2021 Avaí 5 x 2 Juventude Série B 19 de janeiro de 2021

Próximas partidas