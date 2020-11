Onde assistir ao vivo a América-MG x Internacional, pelas quartas de final da Copa do Brasil?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no Independência; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após perder o duelo de ida por 1 a 0, o Internacional entra em campo contra o nesta quarta-feira (18), no Independência, precisando vencer por dois gols de diferença para avançar à semifinal da Copa do Brasil. A partida será transmitida ao vivo na Globo (apenas para MG e RS), na TV aberta, além do SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO América-MG x DATA Quarta-feira, 18 de novembro de 2020 LOCAL Estádio Independência - Belo Horizonte HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida será transmitida ao vivo na Globo (apenas para MG e RS), na TV aberta, além do SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Precisando vencer por dois gols de diferença para avançar à semifinal da Copa do , o Inter não mede esforços para contar com Thiago Galhardo, convocado para a seleção brasileira, assim como Johnny, que defendeu a Áustria.

Por outro lado, o técnico Abel Braga não terá com Nonato e Patrick, com Covid-19, além de Mauricio, que já defendeu o na .

Preparação encerrada! Mirando a classificação na Copa do Brasil, encara o América-MG em Belo Horizonte: https://t.co/zvvMBbCG12 #VamoInter pic.twitter.com/VYefWN3TCY — Sport Club Internacional (@SCInternacional) November 17, 2020

Já o América-MG terá o retorno do zagueiro Eduardo Bauermann, recuperado de cirurgia no joelho.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Heitor, Zé Gabriel, Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado (Lindoso), Edenílson (Praxedes), Marcos Guilherme e D'Alessandro; Thiago Galhardo e Yuri Alberto.

Provável escalação do América-MG: Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Messias, Anderson e João Paulo; Zé Ricardo (Flávio), Juninho e Geovane; Ademir, Felipe Azevedo e Rodolfo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 0 x 1 América-MG Copa do Brasil 11 de novembro de 2020 2 x 0 Internacional Campeonato Brasileiro 14 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Campeonato Brasileiro 22 de novembro de 2020 18h15 (de Brasília) Internacional x 25 de novembro de 2020 21h30 (de Brasília)

AMÉRICA-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 0 x 1 América-MG Copa do Brasil 12 de novembro de 2020 Cuiabá 0 x 0 América-MG 15 de novembro de 2020

