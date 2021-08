Onde assistir ao vivo a América-MG x Fluminense, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo neste domingo (8), às 16h (de Brasília), no Independência; veja como acompanhar na TV e na internet

Fluminense e América-MG se enfrentam na tarde deste domingo (8), às 16h (de Brasília), no Independência, em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para RJ, ES, PI, RN e PB), na TV aberta, e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO América-MG x Fluminense DATA Domingo, 8 de agosto de 2021 LOCAL Independência - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marielson Alves (BA)

Assistentes: Alessandor Alvaro (BA) e Edevan de Oliveira (BA)

Quarto árbitro: André Luiz Skettino (MG)

VAR: Gilberto Rodrigues (PE)

Assistente VAR: Clovis Amaral (PE)

ONDE VAI PASSAR?



Fluminense só pensa na vitória no Brasileirão / Foto: Getty Images

A Globo (para RJ, ES, PI, RN e PB), na TV aberta, e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão passar o jogo deste domingo, às 16h. Na Goal, você também pode acompanhar em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com a classificação às quartas de final da Copa Libertadores, o Fluminense volta as atenções para o Brasileirão, buscando reencontrar o caminho após duas derrotas consecutivas no campeonato nacional.

No entanto, o técnico Roger Machado ainda não definiu se vai poupar alguns titulares visando o confronto diante do Barcelona de Guayaquil, pela Libertadores.

Os desfalques certos são: Caio Paulista, ainda em recuperação de uma lesão na coxa direita, Bobadilla, com Covid-19, Nino, com a seleção olímpica, e Hudson, que se recupera da cirurgia no joelho.

Do outro lado, o América-MG, na zona de rebaixamento, com apenas 11 pontos, vem de dois empates seguidos, e não sabe o que é vencer há cinco rodadas (dois empates e três derrotas).

🎵 OLÊ, OLÊ, MEU TRICOLOR AMO VOCÊ 🎵



Provável escalação do América-MG: Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Alan Ruschel; Ramon, Juninho Valoura e Alê; Ademir, Felipe Azevedo e Fabrício Daniel.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe, Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago e Nenê; Luiz Henrique, Gabriel Teixeira e Fred.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

Últimas partidas

JOGOS CAMPEONATO DATA Fluminense 3 x 0 Criciúma Copa do Brasil 31 de julho de 2021 Fluminense 1 x 0 Cerro Porteño Libertadores 3 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Barcelona-EQU Libertadores 12 de agosto de 2021 21h30 (de Brasília) Internacional x Fluminense Brasileirão 15 de agosto de 2021 20h30 (de Brasília)

AMÉRICA-MG

Últimas partidas

JOGOS CAMPEONATO DATA Grêmio 1 x 1 América-MG Brasileirão 24 de julho de 2021 Atlético-GO 1 x 1 América-MG Brasileirão 1 de agosto de 2021

Próximas partidas