Onde assistir ao vivo a América-MG x Corinthians, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo neste domingo (6), às 16h (de Brasília), no Independência; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

América-MG e Corinthians se enfrentam na tarde deste domingo (6), às 16h (de Brasília), no Independência, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo na Globo, na TV aberta, e no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO América-MG x Corinthians DATA Domingo, 6 de junho de 2021 LOCAL Independência - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Eduardo Gonçalves (MS) e Márcia Bezerra (RO)

Quarto árbitro: Emerson de Almeida (MG)

VAR: Rodrigo Nunes (RJ)

Assistente VAR: José Mendonça da Silva (PR)

ONDE VAI PASSAR?



Timão busca a vitória fora de casa / Foto: Getty Images

A Globo, na TV aberta, e o SporTV e Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo (6), às 16h (de Brasília). Na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

Quais são os canais do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 SKY HD: 437, 438 e 439

437, 438 e 439 CLARO TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Buscando a primeira vitória no Brasileirão, o Corinthians entra em campo após duas derrotas seguidas para o Atlético-GO (Brasileiro e Copa do Brasil).

Para o confronto fora de casa, o técncio Sylvinho adiantou que pode realizar algumas mudanças na equipe.

Do outro lado, o América-MG busca não só o primeiro triunfo no Brasileiro (perdeu para o Athletico-PR na rodada de estreia), como também encerrar o jejum de quatro jogos sem balançar as redes.

Provável escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Gabriel, Camacho (Ramiro) e Luan; Mateus Vital, Gustavo Mosquito e Jô (Léo Natel).

Provável escalação do América-MG: Matheus Cavichioli, Diego Ferreira, Eduardo Bauermann, Anderson, Zé Ricardo, Marlon, Felipe Azevedo, Juninho, Rodolfo, Bruno Nazário e Alê.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 0 x 1 Atlético-GO Brasileirão 30 de maio de 2021 Corinthians 0 x 2 Atlético-GO Copa do Brasil 3 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-GO x Corinthians Copa do Brasil 9 de junho de 2021 21h30 (de Brasília) Palmeiras x Corinthians Brasileirão 12 de junho de 2021 19h (de Brasília)

AMÉRICA-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 1 x 0 América-MG Brasileirão 30 de maio de 2021 América-MG 0 x 0 Criciúma Copa do Brasil 3 de junho de 2021

Próximas partidas