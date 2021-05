Onde assistir ao vivo a América de Cali x Atlético-MG, pela Copa Libertadores?

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (13), às 21h (de Brasília), em Barranquilla; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Atlético-MG enfrenta o América de Cali na noite desta quinta-feira (13), às 21h (de Brasília), no Mineirão, em duelo válido pela quarta rodada da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo no Facebook Watch, na internet, e na Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO América de Cali x Atlético-MG DATA Quinta-feira, 13 de maio de 2021 LOCAL Estádio Romelio Martínez - Barranquilla, COL HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Galo busca mais uma vitória no grupo H da Libertadores / Foto: Pedro Souza / Atlético-MG

A Fox Sports, na TV fechada, e o Facebook Watch, na internet, são os canais que vão transmitir o jogo desta quinta-feira (13). Na Goal, você acompanha a partida em tempo real.

Quais são os canais da Fox Sports?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 73

73 CLARO/NET TV HD: 573

573 VIVO TV HD: 573

573 TELECOM: 206

206 BRISANET: 34

Por satélite:

SKY: 194

194 SKY HD: 594

594 CLARO TV: 73

73 CLARO TV HD: 573

573 VIVO TV: 465

465 VIVO TV HD: 876

876 OI TV HD: 163

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Líder do grupo H com sete pontos, o Atlético-MG busca a primeira vitória fora de casa na Libertadores 2021, antes de encarar o América-MG no primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro.

Para o confronto, o técnico Cuca conta com apenas uma dúvida na escalação: Guga e Mariano brigam por uma vaga na lateral direita.

Já o América de Cali, na lanterna do grupo, ainda não sabe o que é vencer. São duas derrotas e um empate.

Marlon Torres, segue lesionado e está fora.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Guga (Mariano), Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Tchê Tchê e Nacho Fernández; Savarino, Keno e Hulk.

Provável escalação do América de Cali: Joel Graterol; Cristian Arrieta, Kevin Andrade, Pablo Ortiz e Héctor Quiñones; Luis Paz, Rafael Carrascal e Yesus Cabrera; Duván Vergara, Santiago Moreno e Adrián Ramos.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 4 x 0 Cerro Porteño Copa Libertadores 4 de maio de 2021 Atlético-MG 1 x 1 Tombense Mineiro 8 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO América-MG x Atlético-MG Mineiro 16 de maio de 2021 16h (de Brasília) Cerro Porteño x Atlético-MG Libertadores 19 de maio de 2021 21h (de Brasília)

AMÉRICA DE CALI

JOGO CAMPEONATO DATA Millonarios 0 x 0 América de Cali Campeonato Colombiano 2 de maio de 2021 Deportivo La Guaira 0 x 0 América de Cali Copa Libertadores 7 de maio de 2021

Próximas partidas