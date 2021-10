Onde assistir ao vivo a Alemanha x Romênia, pelas eliminatórias europeias?

Equipes duelam nesta sexta-feira (8), em Hamburgo, pela sétima rodada do grupo J; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Querendo manter a liderança isolada, a Alemanha enfrenta a Romênia nesta sexta-feira (8), em Hamburgo, a partir das 15h45 (de Brasília), pela sétima rodada do grupo J das Eliminatórias europeias. A partida terá transmissão ao vivo do Space, na tv fechada, e do Estádio TNT Sports, plataforma de streaming. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Alemanha x Romênia DATA Sexta-feira, 8 de outubro de 2021 LOCAL Imtech Arena, Hamburgo - ALE HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Alemanha quer seguir na liderança solada do grupo/ Foto: Getty Images

O Space, na tv fechada, e o Estádio TNT Sports, plataforma de streaming, irão transmitir o jogo desta sexta-feira. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em casa, a Alemanha busca a vitória para seguir na liderança isolada do grupo J das Eliminatórias europeias.

A equipe não terá Gosens e Gundogan, lesionados. Desta forma, Kehrer deve iniciar na lateral-esquerda, enquanto Goretzka e Kimmich provavelmente farão a dupla no meio de campo.

Já a Romênia quer tentar surpreender o forte rival para alcançar a vice-liderança da chave.

O time não terá Dragos Nedelcus, suspenso, mas deve manter o esquema 4-3-3 em campo.

Provável escalação do Alemanha: Neuer; Hofmann, Sule, Rudiger, Kehrer; Kimmich, Goretzka; Havertz, Wirtz, Sane; Werner.

Provável escalação do Romênia: Nita; Ratiu, Chiriches, Nedelcearu, Bancu; Stanciu, Marin; Hagi, Cicaldau, Maxim; Keseru.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ALEMANHA

JOGO CAMPEONATO DATA Islândia 0 x 4 Alemanha Eliminatórias 8 de setembro de 2021 Alemanha 6 x 0 Armênia Eliminatórias 5 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Macedônia do Norte x Alemanha Eliminatórias 11 de outubro de 2021 15h45 (de Brasília) Alemanha x Liechtenstein Eliminatórias 11 de novembro de 2021 16h45 (de Brasília)

ROMÊNIA

JOGO CAMPEONATO DATA Macedônia do Norte 0 x 0 Romênia Eliminatórias 8 de setembro de 2021 Romênia 2 x 0 Liechtenstein Eliminatórias 5 de setembro de 2021

Próximas partidas