Onde assistir ao vivo a Alemanha x Armênia, pelas Eliminatórias Europeias?

Seleções entram em campo neste domingo (5), às 15h45 (de Brasília); saiba como acompanhar na internet

Alemanha e Armênia se enfrentam na tarde deste domingo (5), às 15h45 (de Brasília), no Mercedes-Benz Arena, em duelo válido pela quinta rodada do grupo J das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. A partida terá transmissão ao vivo no streaming da Estádio TNT Sports. Na Goal, você acompanha a partida em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Inglaterra x Andorra DATA Domingo, 5 de setembro de 2021 LOCAL Wembley, Londres - ING HORÁRIO 13h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O Estádio TNT Sports, é o canal que vai passar o jogo deste domingo, às 15h45 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Valendo a liderança do grupo J, Alemanha e Armênia estão separados apenas por um ponto na tabela de classificação.

Com o objetivo de somar duas vitórias em dois jogos nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, os alemães visam apenas os três pontos.

Manuel Neuer estará de volta à baliza depois de ter falhado o jogo contra o Liechtenstein.

Por outro lado, Thomas Muller, com problema nos adutores, está fora.

Já a Armênia com 10 pontos, em quatro partidas, chegam após empatar sem gols com a Macedônia do Norte em casa.

Provável escalação da Alemanha: Manuel Neuer; Ridle Baku, Thilo Kehrer, Niklas Süle, Robin Gosens; İlkay Gündoğan, Joshua Kimmich; Jamal Musiala, Kai Havertz, Leroy Sané; Timo Werner.

Provável escalação da Armênia: David Yurchenko; Hovhannes Hambardzumyan, Taron Voskanyan, André Calisir, Kamo Hovhannisyan; Vahan Bichakhchyan, Artak Grigoryan, Solomon Udo; Erik Vardanyan, Sargis Adamyan, Henrikh Mkhitaryan.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ALEMANHA

JOGOS CAMPEONATO DATA Inglaterra 2 x 0 Alemanha Eurocopa 29 de junho de 2021 Liechtenstein 0 x 2 Alemanha Eurocopa 2 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Islândia x Alemanha Eliminatórias 8 de setembro de 2021 15h45 (de Brasília) Alemanha x Romênia Eliminatórias 8 de outubro de 2021 15h45 (de Brasília)

ARMÊNIA

JOGOS CAMPEONATO DATA Suécia 3 x 1 Armênia Amistoso 5 de junho de 2021 Macedônia do Norte 0 x 0 Armênia Eliminatórias 2 de setembro de 2021

Próximas partidas