Onde assistir ao vivo a Afogados x Sport, pelo Campeonato Pernambucano?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (7), às 20h (de Brasília), pela quinta rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pela quinta rodada do Campeonato Pernambucano, Afogados e Sport entram em campo nesta quarta-feira (7), no estádio Vianão, a partir das 20h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada . Na Goal , você também acompanha o duelo em tempo real, clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Afogados x Sport DATA Quarta-feira, 7 de abril de 2021 LOCAL Estádio Vianão, Afogados, PE HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Sport busca a vitória no estadual / Foto: Getty Images

A partida será transmitida pelo Premiere, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o duelo em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Afogados quer aproveitar o momento turbulento do rival para somar pontos no estadual. "A expectativa para o jogo é boa, mas como eles não vem em um momento bom teremos que ter um pouco de cuidado para não sermos surpreendidos dentro de casa. A qualidade dos jogadores do Sport é de Série A. Temos que surpreender eles na dificuldade e aproveitar os momentos de fraqueza deles", disse Thalison, em entrevista coletiva.

Já o Sport demitiu o técnico Jair Ventura, busca um acerto com Dorival Júnior e, em meio a má fase que ronda a Ilha do Retiro, busca o triunfo fora de casa.

Provável escalação do Afogados: Léo, Luquinhas, Heverton, Janelson, Gabriel Gonçalves, Arez, Cal Rodrigues, Jordan, Fauver, Vinícius Vargas e Índio.

Provável escalação do Sport: Luan Polli, Patric, Adryelson, Iago Maidana, Sander, Ronaldo Henrique, Betinho, Thiago Neves, Neilton, Maxwell e Mikael.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

AFOGADOS

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 0 x 1 Santa Cruz Copa do Nordeste 23 de março de 2021 Ypiranga 0 x 4 Santa Cruz Copa do Brasil 26 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Altos x Santo Cruz Copa do Nordeste 4 de abril de 2021 15h45 (de Brasília) Santa Cruz x Vera Cruz Campeonato Pernambucano 7 de abril de 2021 18h (de Brasília)

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 0 x 1 Confiança Copa do Nordeste 23 de março de 2021 Sport 2 x 0 Central Campeonato Pernambucano 28 de março de 2021

Próximas partidas