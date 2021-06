Onde assistir ao vivo a ABC x Chapecoense, pela Copa do Brasil?

Times entram em campo nesta quarta-feira (9), em Natal, pela terceira fase; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em Natal, o ABC recebe a Chapecoense nesta quarta-feira (9), às 16h30 (de Brasília), no Frasqueirão, pelo segundo jogo da terceira fase da Copa do Brasil. O time catarinense tem a vantagem no duelo após vencer o primeiro encontro por 3 a 1. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO ABC x Chapecoense DATA Quarta-feira, 9 de junho de 2021 LOCAL Frasqueirão, Natal - BRA HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rodrigo Batista Raposo (DF)

Auxiliares: Leila Naiara Moreira da Cruz e Lucas Torquato Guerra (DF)

Quarto árbitro: Tarcisio Flores da Silva (RN)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Sirli Freitas/Chapecoense/Divulgação

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira (9). Na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após ter vencido o jogo de ida por 3 a 1, a Chapecoense entra em campo podendo empatar ou perder por até um gol de diferença para avançar. Mike, com desconforto muscular, é desfalque para o duelo desta quarta-feira.

De olho no jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil - que acontece na próxima quarta-feira (09), contra o ABC, na casa do adversário - a Chape treinou, na tarde de hoje, no CT da Portuguesa.



Amanhã, o Verdão segue viagem para Natal-RN, onde acontece o confronto decisivo. pic.twitter.com/OlrZvoj2a4 — Chapecoense (@ChapecoenseReal) June 7, 2021

Já o ABC precisa de uma vitória por três de diferença para avançar, ou por dois para levar a decisão às penalidades.

⚫⚪ O grupo abecedista voltou aos treinos na tarde desta segunda-feira (7), e sem perder tempo iniciou a preparação para o jogo contra a Chapecoense/SC, desafio de volta da 3ª fase da Copa do Brasil. pic.twitter.com/Ts38cbeTjK — ABC Futebol Clube (@ABCFC) June 7, 2021

Provável escalação do ABC: Wellington, Netinho, Vinícius Leandro, Héliton, Mateus Muller, Janderson, Diego Valderrama, Denner, Levi, Wallyson e Claudinho.

Provável escalação do Chapecoense: Tiepo, Matheus Ribeiro, Laércio, Derlan, Busanello, Moisés Ribeiro, Anderson Leite, Lima, Fernandinho, Anselmo Ramon e Fabinho.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CHAPECOENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 3 x 1 Chapecoense Brasileirão 6 de junho de 2021 Chapecoense 3 x 1 ABC Copa do Brasil 2 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chapecoense x Ceará Brasileirão 13 de junho de 2021 20h30 (de Brasília) São Paulo x Chapecoense Copa do Brasil 16 de junho de 2021 19h (de Brasília)

ABC

JOGO CAMPEONATO DATA Treze 0 x 1 ABC Potiguar 6 de junho de 2021 Chapecoense 3 x 1 ABC Copa do Brasil 2 de junho de 2021

Próximas partidas