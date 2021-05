Onde assistir ao vivo a ABC x América-RN, pelo Campeonato Potiguar?

Equipes se enfrentam neste domingo (23), às 16h (de Brasília), no Frasqueirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

ABC e América-RN se enfrentam na tarde deste domingo (23), às 16h (de Brasília), no Frasqueirão, em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Potiguar. A partida terá transmissão ao vivo na Band (para RN). Na Goal, você também acompanha o duelo em tempo real clicando aqui.

QUANDO SERÁ?

JOGO ABC x América-RN DATA Domingo, 23 de maio de 2021 LOCAL Frasqueirão, Natal, RN HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Caio Max Augusto Vieira

Assistentes: Flávio Gomes Barroca e Lorival Cândido

Quarto árbitro: Alciney Santos de Araújo

ONDE VAI PASSAR?

ABC busca o título do Potiguar / Foto: Divulgação ABC

A Band (para RN), na TV aberta, vai transmitir o jogo deste domingo (23), às 16h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com 11 pontos e líder do Campeonato Potiguar, o América-RN entra em campo buscando se manter na ponta. Para isso, precisa vencer o ABC, que vem logo atrás, com 10.

Para o confronto, o técnico Moacir Júnior poderá contar com os retornos de Netinho e Valderrama, poupados na vitória sobre o Santa Cruz por 2 a 1 na última rodada, assim como Helitão, que foi liberado para acompanhar o nascimento do filho.

Provável escalação do ABC: Welligton; Netinho, Hélito, Vinicius Leandro e Vitor Lindenberg; Vinicius Paulista, Diego Valderrama, Janderson e Alan Pedro; Maycon Douglas e Walyson.

Provável escalação do América-MG: a atualizar.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ABC

JOGO CAMPEONATO DATA Potiguar 1 x 0 ABC Potiguar 16 de maio de 2021 Santa Cruz de Natal 1 x 2 ABC Potiguar 19 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO ABC x ASSU Potiguar 27 de maio de 2021 16h (de Brasília) Chapecoense x ABC Copa do Brasil 2 de junho de 2021 16h30 (de Brasília)

AMÉRICA-MG

JOGO CAMPEONATO DATA América-RN 3 x 2 Globo Potiguar 16 de maio de 2021 América-RN 0 x 0 Palmeira Potiguar 19 de maio de 2021

Próximas partidas