Onde assistir ao vivo a Young Boys x Atalanta, pela Champions League?

Atalanta e Young Boys se enfrentam na tarde desta terça-feira (23), às 17h (de Brasília), no Stade de Suisse, pela quinta rodada do grupo F da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Young Boys x Atalanta DATA Terça-feira, 23 de novembro de 2021 LOCAL Stade de Suisse - Berna, Suíça HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A HBO Max, na plataforma de streaming, é o canal que vai transmitir o jogo desta terça-feira. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Lutando para manter viva as esperanças da classificação, a Atalanta, com dois pontos a menos que Manchester United e Villarreal no grupo F, terá pela frente o Young Boys, na lanterna, com três pontos.

Rafael Toloi, que participou da vitória sobre o Spezia na última rodada do Italiano, deve manter a sua posição.

Já o Young Boys, vindo de três derrotas consecutivas, busca voltar a vencer na UCL.

David von Ballmoos, Zesiger, Mohamed Camara, Lustenberger, Nsame e Fassnacht, lesionados, estão fora.

Provável escalação do Young Boys: Faivre; Hefti, Burgy, Lauper, U Garcia; Mambimbi, Aebischer, Sierro, Ngamaleu; Elia, Siebatcheu.

Provável escalação da Atalanta: Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, Freuler, De Roon, Maehle; Ilicic, Zapata, Pasalic.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

YOUNG BOYS

JOGO CAMPEONATO DATA Villarreal 2 x 0 Young Boys Champions League 2 de novembro de 2021 Grasshopper 1 x 1 Young Boys Super Liga Suíça 6 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Zurich x Young Boys Super Liga Suiça 28 de novembro de 2021 10h15 (de Brasília) Young Boys x FC Lugano Super Liga Suíça 1 de dezembro de 2021 16h30 (de Brasília)

ATALANTA

JOGO CAMPEONATO DATA Cagliari 1 x 2 Atalanta Campeonato Italiano 6 de novembro de 2021 Atalanta 5 x 2 Spezia Campeonato Italiano 19 de novembro de 2021

Próximas partidas