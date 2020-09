Onde assistir ao vivo a Wolves x Manchester City, pela Premier League?

Começando a temporada, os Citzens entram em campo na segunda-feira (21), às 16h15 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Para sua estreia na temporada de 2020/21, o viaja para enfrentar o , na segunda-feira (21), às 16h15 (de Brasília). A bola rola às 16h15 (de Brasíia). A partida terá transmissão ao vivo da ESPN , na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real clicando AQUI !

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Wolves x Manchester City DATA Segunda-feira, 21 de setembro de 2020 LOCAL Molineux Stadium - , ING HORÁRIO 16h15 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O CIty vai fazer sua estreia na temporada 2020/21 / Foto: Getty

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

WOLVES

O Wolves já fez sua estreia na temporada da Premier League, com uma vitória para cima do , fora de casa. No meio do bolo de times que venceram o seu primeiro compromisso, buscam a vitória, torcendo para o tropeço dos demais para já largar com vantagem.

E o principal desfalque do time comandado por Nuno Espírito Santo pode vir fora de campo: o meia Diogo Jota, titularíssimo, está muito próximo de acertar para ser reforço do . Assim, deve ficar de fora contra o City.

Provável escalação do Wolves: Rui Patrício; Boly, Coady e Saiss, Marçal, Dendoncker, João Moutinho e Adama Traoré; Neto, Raúl Jiménez e Podence

MANCHESTER CITY

Para ter tempo de descanso entre os compromissos da Liga dos Campeões, em Lisboa, e a estreia no Campeonato Inglês, o City teve o seu jogo da primeira rodada, contra o , adiado, Assim, o confronto diante do Wolves será o primeiro da temporada 2020/21.

Mesmo com o adiamento, o time comandado por Pep Guardiola terá um grande desfalque: o ídolo Sergio Aguero não conseguiu se recuperar de lesão que o tirou da reta final da Champions e desfalcará os Citizens no primerio jogo do clube da Premier League. Assim, Gabriel Jesus deve começar a temporada como titular.

Aymeric Laporte, que testou positivo para coronavírus, é outro desfalque, enquanto Riyad Mahrez já se recuperou do vírus e deve ser opção para Guardiola. Nathan Aké e Ferrán Torres, novos reforços, podem entrar.

Provável escalação do Manchester City: Ederson; Walker, Fernandinho, Aké e Mendy; De Bruyne, Rodri e Gundogan; Mahrez, Jesus e Sterling

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

WOLVES

JOGO CAMPEONATO DATA Sheffield United 0 x 2 Wolves Premier League 14 de setembro de 2020 Wolves 0 x 1 Inglesa 17 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Wolves Premier League 27 de setembro de 2020 15h (de Brasília) Wolves x Fullham Premier League 3 de outubro de 2020 11h (de Brasília)

MANCHESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester City 2 x 1 Liga dos Campeões 7 de agosto de 2020 Manchester City 1 x 3 Liga dos Campeões 15 de agosto de 2020

Próximas partidas