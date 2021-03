Onde assistir ao vivo a Wolverhampton x Liverpool, pela Premier League?

Equipes duelam nesta segunda-feira (15) em partida válida pela 28ª rodada da Premier League; veja como acompanhar na TV e na internet

O Liverpool visita o Wolverhampton nesta segunda-feira (15), às 17h (de Brasília), no Molineux Stadium, em jogo válido pela 28ª rodada da Premier League. Distante do título, os Reds precisam vencer para se aproximar às vagas para as próximas competições europeias, enquanto que o Wolves quer os três pontos para subir para a parte de cima da tabela. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal, o torcedor também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Wolverhampton x Liverpool DATA Segunda-feira, 15 de março de 2021 LOCAL Molineux Stadium - Wolverhampton, ING HORÁRIO 17h (Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Craig Pawson;

Assistentes: Lee Betts e Harry Lennard;

Quatro árbitro: Mike Dean;

VAR: Andy Madley; AVAR: Darren Cann.

ONDE VAI PASSAR?



Reds buscam vitória na Premier League / Foto: Getty Images

A ESPN Brasil, na TV fechada é a emissora que vai transmitir o jogo desta segunda-feira (15), às 17h (de Brasília), para todo o Brasil. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais da ESPN Brasil?

Por cabo:

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV HD: 570

Por satélite:

SKY: 198

SKY HD: 598

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV: 462

VIVO TV HD: 875

OI TV HD: 160

BLUTV HD: 343

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Nuno Espírito Santo não tem novas preocupações no elenco. Não é novidade que Daniel Podence e Marçal serão desfalques, assim como Raul Jimenez, que voltou a treinar recentemente após se recuperar de uma fratura no crânio.

O Liverpool já descartou qualquer chance de título na atual temporada da Premier League. O foco agora é se garantir na próxima edição da Liga dos Campeões. Porém, em oitavo na tabela, o time precisa voltar a vencer no Campeonato Inglês. Jürgen Klopp, com inumeros desfalques, viu que Fabinho atua melhor como meio-campista do que como zagueiro na vitória por 2 a 0 no RB Leipzig. Para manter o brasileiro no meio, o alemão precisa apostar na inexperiente dupla Ozan Kabak e Nat Phillips. Ainda é incerta a participação de Firmino no jogo.

Provável escalação do Wolverhampton: Patricio; Dendoncker, Coady, Saiss; Semedo, Neves, Moutinho, Jonny; Traore, Willian José, Neto.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson; Thiago,Fabinho, Wijnaldum; Jota, Salah, Mane.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

WOLVERHAMPTON

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester City 4 x 1 Wolverhampton Premier League 2 de março de 2021 Aston Villa 0 x 0 Wolverhampton Premier League 6 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Wolverhampton x West Ham Premier League 3 de abril de 2021 11h (de Brasíia) Fulham x Wolverhampton Premier League 10 de abril de 2021 11h (de Brasília)

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA Liverpool 0 x 1 Fulham Premier League 7 de março de 2021 Liverpool 2 x 0 RB Leipzig Champions League 10 de março de 2021

Próximas partidas