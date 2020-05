Onde assistir ao vivo a Wolfsburg x Borussia Dortmund, pelo Campeonato Alemão?

Equipes entram em campo neste sábado (23), pela 27ª rodada do Campeonato Alemão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Visando diminuir a diferença para o de Munique, o encara o na manhã deste sábado (23), às 10h30, pela 27ª rodada da . A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Wolfsburg x Borussia Dortmund DATA Sábado, 23 de maio de 2020 LOCAL Volkswagen Arena - ALE HORÁRIO 10h30 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Fox Sports, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Ocupando a vice-liderança da Bundesliga, o Borussia Dortmund visita o Wolfsburg, na sexta posição, com 39 pontos, com o intuito de alcançar mais uma vitória e se aproximar ainda mais do Bayern de Munique.

O Dortmund chega embalado com as cinco vitórias consecutivas na Bundesliga, marcando 12 gols e sofrendo apenas um.

Por outro lado, os certamente não facilitarão as coisas para o seu adversário, pois não perderam nas últimas sete partidas, após uma série de três derrotas seguidas.

Provável escalação do Borussia Dortmund: Bürki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Can, Brandt, Guerreiro; Sancho, Haaland, Risco.

Provável escalação do Wolfsburg: Casteels; Mbabu, Knoche, Brooks, Otavio; Schlager, Arnold; Steffen, Mehmedi, Brekalo; Weghorst.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BORUSSIA DORTMUND

JOGO CAMPEONATO DATA Monchengladbach 1 x 2 Borussia Dortmund Bundesliga 7 de março de 2020 Borussia Dortmund 4 x 0 04 Bundesliga 16 de maio de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Borussia Dortmund x Bayern de Munique Bundesliga 26 de maio de 2020 14h30 (de Brasília) Paderborn 07 x Borussia Dortmund Bundesliga 31 de maio de 2020 14h (de Brasília)

WOLSBURG

JOGO CAMPEONATO DATA Wolfsburg 0 x 0 Bundesliga 7 de março de 2020 1 x 2 Wolfsburg Bundesliga 16 de março de 2020

Próximas partidas