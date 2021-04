Onde assistir ao vivo a Wolfsburg x Bayern de Munique, pela Bundesliga?

Equipes entram em campo na manhã deste sábado (17) em mais uma rodada do Campeonato Alemão; saiba como acompanhar na tv e na internet

O Bayern de Munique está perto de confirmar o favoritismo e conquistar mais um Campeonato Alemão. O próximo compromisso dos bávaros é neste sábado (17), às 10h30 (de Brasília), contra o Wolfsburg na Volkswagen Arena, pela 29ª rodada da Bundesliga. A partida terá transmissão ao vivo no app e no portal da OneFootball, na internet. Na Goal, o torcedor acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Wolfsburg x Bayern de Munique DATA Sábado, 17 de abril de 2021 LOCAL Volkswagen Arena - Wolfsburg, ALE HORÁRIO 10h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Bávaros buscam mais uma vitória fora de casa na Bundesliga / Foto: Getty Images

O app da OneFootball vai transmitir o jogo deste sábado entre Wolfsburg e Bayern de Munique a partir das 10h30 (de Brasília). Na Goal, o torcedor também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

WOLFSBURG

Terceiro colocado da Bundesliga com 54 pontos, as chances de título dos Lobos é pequena, já que estão com 11 pontos de desvantagem para o Bayern. A missão agora é ficar na zona de classificação para a Liga dos Campeões e tentar surpreender com um possível segundo lugar. Para a partida contra o Bayern, Maximilian Arnold está suspenso e Joshua Guilavogui, Renato Steffen e Admir Mehmedi seguem lesionados. Maximilian Philipp pode ganhar uma chance no time titular.

Provável escalação do Wolfsburg: Casteels; Mbabu, Lacroix, Brooks, Roussillon; Schlager, Gerhardt; Baku, Philipp, Brekalo; Weghorst.

BAYERN DE MUNIQUE

Ainda sem Robert Lewandowski, que voltou aos treinos na segunda-feira (12), mas segue sem condições de jogo, o Bayern de Munique visitará o Wolfsburg querendo superar a eliminação na Liga dos Campeões diante do PSG. Choupo-Moting deve seguir no comando de ataque com o polonês fora.

Gnabry segue de fora após testar positivo para Covid-19 e Leon Goretzka, lesionado, serão outras ausências sentidas. Os desfalques de Hansi Flick não param por aí. Marc Roca, Niklas Sule, Ron-Thorben Hoffmann, Corentin Tolisso, Douglas Costa e Malik Tillman também não serão relacionados para o jogo na Volkswagen Arena.

Provável escalação do Bayern de Munique: Neuer; Pavard, Boateng, Hernandez, Davies; Martinez, Alaba; Muller, Musiala, Coman; Choupo-Moting.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

WOLFSBURG

JOGO CAMPEONATO DATA Wolfsburg 1 x 0 Colônia Bundesliga 3 de abril de 2021 Eintracht Frankfurt 4 x 3 Wolfsburg Bundesliga 10 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Stuttgart x Wolfsburg Bundesliga 21 de abril de 2021 15h30 (de Brasília) Wolfsburg x Borussia Dortmund Bundesliga 24 de abril de 2021 10h30 (de Brasília)

BAYERN DE MUNIQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Bayern de Munique 1 x 1 Union Berlin Bundesliga 10 de abril de 2021 PSG 0 x 1 Bayern de Munique Liga dos Campeões 13 de abril de 2021

Próximas partidas