Grande jogo neste final de semana do Campeonato Inglês: o Liverpool viaja para enfrentar o West Ham neste domingo (7), às 13h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres, pela 11ª rodada da Premier League . A partida terá transmissão ao vivo do Star + , na plataforma de streaming. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO West Ham x Liverpool DATA Domingo, 7 de novembro de 2021 LOCAL Estádio Olímpico - Londres, ING HORÁRIO 13h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Star +, plataforma de streaming, irá transmitir o jogo deste domingo (7), em Londres. Na Goal , o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na quarta colocação da Premier League, o West Ham pode terminar a rodada a três pontos do líder Chelsea, vivíssimo na briga pelo título. O time "apenas" precisa vencer o Liverpool.

Invicto a seis jogos, o treinador David Moyes tem apenas dois problemas para o confronto: Yarmolenko e Vlasic são dúvida, mas ainda não estão descartados. Já Alex Kral está recuperado de um quadro de Covid-19 e estará disponível neste domingo.

Já Jurgen Klopp, de campanha perfeita na Liga dos Campeões e grandes jogos no Campeonato Inglês, parece estar pronto para novamente brigar pelo título na liga nacional.

O jogo deste domingo, inclusive, aparenta ser uma grande chance para botar pressão no líder Chelsea: se vencer o West Ham, os Reds terminarão a rodada invictos e a um ponto do líder (que empatou com o Burnley).

Klopp terá vários problemas para escalar seu time titular: Firmino, Keita, Elliott, Milner, Gomez e Curtis Jones seguem lesionados e não estarão à disposição do alemão.

Provável escalação do West Ham: Fabianski; Cresswell, Ogbonna, Zouma e Johnson; Rice e Soucek; Fornals, Benrahma e Bowen; Antonio.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson; Fabinho, Henderson e Oxlade-Chamberlain; Salah, Jota e Mané.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

WEST HAM

JOGO CAMPEONATO DATA Aston Villa 1 x 4 West Ham Premier League 31 de outubro de 2021 Genk 2 x 2 West Ham Liga Europa 4 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Wolves x West Ham Premier League 20 de novembro de 2021 12h (de Brasília) Rapid Vienna x West Ham Liga Europa 25 de novembro de 2021 14h45 (de Brasília)

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA Liverpool 2 x 2 Brighton Premier League 30 de outubro de 2021 Liverpool 2 x 0 Atlético de Madrid Liga dos Campeões da Uefa 3 de novembro de 2021

Próximas partidas