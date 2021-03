Onde assistir ao vivo a West Ham x Arsenal, pela Premier League?

Clássico londrino acontece neste domingo (21), às 12h, pela 29ª rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Tem clássico na Premier League! Neste domingo (21), o West Ham recebe o Arsenal no Estádio Olímpico de Londres, pela 29ª rodada do Campeonato Inglês. A partida, que acontece às 12h (de Brasília), terá transmissão ao vivo na ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal, o torcedor também acompanha todos os lances em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO West Ham x Arsenal DATA Domingo, 21 de março de 2021 LOCAL Estádio Olímpico de Londres - Londres, ING HORÁRIO 12h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Clássico londrino agita a 29ª rodada da Premier League/ Foto: Getty Images

A ESPN Brasil, na TV fechada, vai passar o jogo deste domingo, às 12h (de Brasília). Na Goal, o torcedor também segue a partida em tempo real .

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O clássico londrino entre West Ham e Arsenal acontece com os clubes em momentos distintos. Na quinta colocação, os donos da casa precisam de uma vitória para colar no G-4 da Premier League, enquanto o Arsenal, em décimo lugar, não tem muitas ambições no campeonato, e aposta suas fichas na Europa League .

Para o duelo deste domingo, os donos da casa terão o retorno de Lingard, que estava com a seleção inglesa, mas não contam com Masuaku e Yarmolenko, lesionados. Já pelos Gunners, William segue como dúvida, se recuperando de contusão na panturrilha.

Provável escalação do West Ham : Fabiánski; Diop, Dawson e Cresswell; Rice, Coufal, Johnson, Lingard e Soucek; Antonio e Bowen.

Provável escalação do Arsenal: Leno; Bellerin, David Luiz, Gabriel e Tierney; Partey, Xhaka, Saka, Odegaard e Rowe; Aubameyang.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

WEST HAM

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester United 1 x 0 West Ham Premier League 14 de março de 2021 West Ham 2 x 0 Leeds United Premier League 8 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Wolves x West Ham Premier League 5 de abril de 2021 16h15 (de Brasília) West Ham x Leicester Premier League 11 de março de 2021 10h (de Brasília)

ARSENAL

JOGO CAMPEONATO DATA Arsenal 0 x 1 Olympiacos Europa League 18 de março de 2021 Arsenal 2 x 1 Tottenham Premier League 14 de março de 2021

Próximas partidas