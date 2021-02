Onde assistir ao vivo a West Bromwich x Manchester United, pela Premier League?

Fora de casa, Red Devils entram em campo neste domingo (14), pela 24ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Neste domingo (14), West Bromwich e Manchester United duelam no estádio The Hawthorns, a partir das 11h (de Brasília), pela 24ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO West Bromwich x Manchester United DATA Domingo, 14 de fevereiro de 2021 LOCAL The Hawthorns, West Bromwich - Inglaterra HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Red Devils estão na vice-liderança da Premier Legue/ Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN Brasil. Na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

Qual é o número do canal da ESPN Brasil?

Por cabo:

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV HD: 570

Por satélite:

SKY: 198

SKY HD: 598

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV: 462

VIVO TV HD: 875

OI TV HD: 160

BLUTV HD: 343

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

WEST BROMWICH

O West Bromwich segue com sua campanha contra o rebaixamento e quer aproveitar que joga em casa para se impor diante do adversário. O único desfalque da equipe é Diangana, lesionado.

𝗧𝗥𝗔𝗜𝗡𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗔𝗠 🎥@Okayokuslu’s settling into life at the Albion. We followed him round earlier this week. Check out the snowy session in full below 🇹🇷❄️ @MonsterEnergy | #WBA — West Bromwich Albion (@WBA) February 11, 2021

Provável escalação do West Bromwich: Johnstone; Furlong, Ajayi, Bartley, Gibbs; Snodgrass, Yokuslu, Maitland-Niles, Gallagher; Pereira; Diagne.

MANCHESTER UNITED

Querendo se aproximar do líder do Campeonato Inglês, o Manchester United busca um triunfo fora de casa. Os Red Devils devem contar com o retorno de Bruno Fernande, que marcou 13 gols e deu 9 assistências na temporada. No ataque, Cavani está confirmado. Por outro lado, Poga e Phil Jones seguem fora.

ℹ️ A key defender could return for the Reds as we head to The Hawthorns on Sunday 👇#MUFC #WBAMUN — Manchester United (@ManUtd) February 12, 2021

Provável escalação do Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, McTominay; Greenwood, Fernandes, Rashford; Cavani.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

WEST BROMWICH

JOGO CAMPEONATO DATA Tottenham 2 x 0 West Bromwich Premier League 7 de fevereiro de 2021 Sheffield 2 x 1 West Bromwich Premier League 2 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Burnley x West Bromwich Premier League 20 de fevereiro de 2021 12h (de Brasília) West Bromwich x Brighton Premier League 27 de fevereiro de 2021 12h (de Brasília)

MANCHESTER UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester United 1 x 0 West Ham Copa da Inglaterra 9 de fevereiro de 2021 Manchester United 3 x 3 Everton Premier League 6 de fevereiro de 2021

Próximas partidas