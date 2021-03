Onde assistir ao vivo a Werder Bremen x Bayern de Munique, pela Bundesliga?

Os times se encontram neste sábado (13), às 11h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na internet

O Werder Bremen, pela 25ª rodada da Bundesliga, recebe o líder Bayern de Munique nesta sábado (13), às 11h30 (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo pelo aplicativo OneFootball. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Werder Bremen x Bayern de Munique DATA Sábado, 13 de março de 2021 LOCAL Weserstadion - Bremen, Alemanha HORÁRIO 11h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Werder Bremen jogam em casa contra o líder da Bundesliga / Foto: Getty Images

O aplicativo OneFootball é quem vai transmitir a partida deste sábado (13), às 11h30 (de Brasília) no Brasil, via streaming.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

WERDER BREMEN

O 12º colocado da Bundesliga, Werder Bremer, não tem muitos desfalques para o jogo.Quem não estará, certamente, é Michael Zetterer, que está com uma lesão no cotovelo.

Provável escalação do Werder Bremen: Pavlenka; Veljkovic, Toprak, Friedl; Gebre Selassie, Eggestein, Mohwald, Schmid, Augustinsson; Rashica, Sargent

BAYERN DE MUNIQUE

O Bayern é o líder isolado da Bundesliga, com 55 pontos e vem de uma importante vitória, de virada, no classico contra o Borussia Dortmund. Mesmo com o jogo da Liga dos Campeões, no meio da semana, Hansi Flick deve colocar o seu time titular em campo.

Provável escalação do Bayern de Munique: Neuer; Pavard, Sule, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Muller, Coman; Lewandowski

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

WERDER BREMEN

JOGO CAMPEONATO DATA Arminia 0 x 2 Werder Bremen Bundesliga 10 de março de 2021 Colônia 1 x 1 Werder Bremen Bundesliga 7 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Werder Bremen x Wolfsburg Bundesliga 20 de março de 2021 11h30 (de Brasília) Stuttgart x Werder Bremen Bundesliga 4 de abril de 2021 10h30 (de Brasília)

BAYERN DE MUNIQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Bayern de Munique 4 x 2 Borussia Dortmund Bundesliga 6 de março de 2021 Bayern 5 x 1 Colônia Bundesliga 27 de fevereiro de 2021

Próximas partidas