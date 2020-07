Onde assistir ao vivo a Watford x Manchester City, pela Premier League?

Equipes entram em campo nesta terça-feira (21), às 14h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pela penúltima rodada da Premier League, o encara o na tarde desta terça-feira (21). A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Espn , na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Watford x Manchester City DATA Terça-feira, 21 de junho de 2020 LOCAL Vicarage Road - Watford, ING HORÁRIO 14h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão terá transmissão ao vivo pelo canal Espn Brasil, na TV fechada, a partir das 14h (de Brasília). Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Mais times

Após ser eliminado pelo na Copa da , o Manchester City agora se concentra na . Mas antes, precisa encerrar a temporada na Premier League.

Para isso, os Citizens se preparam para encarar o Watford, pela penúltima rodada do Inglês, sem Sergio Aguero e Claudio Bravo, mas podendo contar com Fernandinho e Jesus no time titular.

Já o Watford briga para fugir do risco de rebaixamento. Atualmente, aparece na 17ª posição, com 34 pontos. Três a menos que o , primeiro time que abre a zona da degola.

Craig Dawson e Nathaniel Chalobah podem substituir Kiko Femenia e Tom Cleverley na defesa e meio-campo, respectivamente.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Manchester City: Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Mendy; De Bruyne, Rodrigo, David Silva; Bernardo Silva, Gabriel Jesus, Sterling.

Provável escalação do Watford: Foster; Dawson, Kabasele, Cathcart, Masina; Hughes, Chalobah; Sarr, Doucouré, Welbeck; Deeney.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester City 2 x 1 Bournemouth Premier League 15 de julho de 2020 Arsenal 2 x 0 Manchester City Premier League 18 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Manchester City x Premier League 26 de julho de 2020 12h (de Brasília) Manchester City x Champions League 7 de agosto de 2020 17h (de Brasília)

WATFORD

JOGO CAMPEONATO DATA Watford 2 x 1 Premier League 11 de julho de 2020 3 x 1 Watford Premier League 17 de julho de 2020

Próximas partidas