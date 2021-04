Onde assistir ao vivo a Vitória x Vitória da Conquista, pelo Campeonato Baiano?

O duelo acontece nesta quarta-feira (28), em jogo atrasado da 2ª rodada do campeonato estadual; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Nesta quarta-feira (28), Vitória e Vitória da Conquista entram em campo pelo Campeonato Baiano. A partida, que acontece às 19h30 (de Brasília), terá transmissão ao vivo da TVE Bahia, na TV aberta, e também através do Youtube e do Facebook da emissora na internet.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vitória x Vitória da Conquista DATA Quarta-feira, 28 de abril de 2021 LOCAL Barradão - Salvador, BA HORÁRIO 19h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Rodrigo Chagas é o comandante do Vitória / Foto: Divulgação/Bahia

A TVE Bahia, na TV aberta e também na internet, atráves de seus canais no Facebook e no Youtube, irá transmitir o jogo desta quarta-feira (28), às 19h30 (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em nono lugar, na penúltima colocação do Campeoanto Baiano, o Vitória tem sete pontos e duas partidas atrasadas em relação ao quarto colocado Bahia, que tem 12. Caso vença os dois jogos garante vaga na próxima fase da competição. O Vitória da Conquista, que tem sete e apenas mais um jogo, não tem chances de classificação.

"Inadmissível o Vitória ficar fora de uma final do Campeonato Baiano, não é de uma semifinal não. A gente entende e sabe o tamanho que é o Esporte Clube Vitória, mas o clube é feito de uma série de fatores que determinam o seu tamanho. Os atletas que vestem a camisa, o comportamento que nós atletas temos dentro de campo. Tudo isso passa muito pela questão do nosso desempenho e das coisas que têm no futebol e não entram em campo", afirmou Wallace.

"Nos últimos anos a gente não vem tendo sucesso e tem mais do que obrigação ganhar os jogos que tem dentro de casa para, primeiro, ser racional nesse momento, pensar na classificação. Consequentemente pensar na final. De qualquer forma, Vitória tem obrigação moral e técnica de estar na final todos os anos", acrescentou o zagueiro.

Provável escalação do Vitória: Ronaldo; Wallace, Raul Prata, Cedric, Pedrinho; João Victor, Bolota, Vico, João, David; Samuel.

Provável escalação do Vitória da Conquista: Ronaldo Zilio; Raul, Alagamar, João Grilo, Tiago; Fagner, Neto, Breno, Rodrigo, Airton Maradona; Leonardo Dias.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Juazeirense 1 x 1 Vitória Campeonato Baiano 21 de abril de 2021 Ceará 2 x 0 Vitória Copa do Nordeste 24 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Guarani x Vitória Série B 29 de maio de 2021 A definir Vitória x Internacional Copa do Brasil 2 de junho de 2021 A definir

VITÓRIA DA CONQUISTA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia de Feira 1 x 0 Vitória da Conquista Campeonato Baiano 7 de abril de 2021 Unirb 3 x 2 Vitória da Conquista Campeonato Baiano 17 de abril de 2021

Próximas partidas