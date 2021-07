Onde assistir ao vivo a Vitória x Ponte Preta, pelo Brasileirão Série B?

Os times entram em campo nesta terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Barradão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Temos jogo importante na segunda divisão nesta terça-feira (20): o Vitória recebe a Ponte Preta, às 21h30 (de Brasília), no Barradão, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B . A partida terá transmissão ao vivo do SporTV , na TV fechada, e do Premiere , no pay-per-view. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vitória x Ponte Preta DATA Terça-feira, 20 de julho de 2021 LOCAL Barradão - Salvador, BA HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Assistentes: Clóvis Amaral da Silva e Ricardo Bezerra Chianca (PE)

Quarto árbitro: Josué Reis de Jesus (BA)

ONDE VAI PASSAR?

O Vitória quer voltar a vencer pela Série B/Divulgação Vitória

A SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais que vão passar o jogo desta terça-feira (20). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal da SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 SKY HD: 437, 438 e 439

437, 438 e 439 CLARO TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39

Qual é o número do canal do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

220 a 228 (721 a 728 no HD) VIVO TV: 721 a 728 no HD

721 a 728 no HD TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

230 a 244 (632 a 640 no HD) CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

220 a 228 (721 a 728 no HD) VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas) OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

VITÓRIA

Se preparando para as oitavas de final da Copa do Brasil , onde o clube enfrenta o Grêmio, o Vitória quer deixar as últimas posições na tabela da Série B para jogar o torneio de mata-mata com mais tranquilidade.

O time vem de resultado ruim contra o Sampaio Corrêa - abriu 2 a 0 e deixou os maranhenses empatarem no último lance.

Provável escalação do Vitória: Ronaldo; Cedric, Thallison Kelven, João Victor e Pedrinho; João Pedro (Gabriel Bispo), Pablo Siles, Fernando Neto e Bruno Oliveira; David e Dinei.

PONTE PRETA

Querendo se recuperar na competição, a Ponte Preta busca o triunfo fora de casa diante do Vitória.

Ivan, que recentemente retornou de lesão após oito meses parado, é o principal trunfo da Macaca para tentar melhorar na competição.

Fala, Nação! O paredão Ivan está na área e bateu um papo com a PonTV sobre o retorno aos gramados, após 8 meses de recuperação. Confira: https://t.co/YygGGrmBWI pic.twitter.com/Fu4w6yupKQ — A. A. Ponte Preta (de 🏠) (@aapp_oficial) July 15, 2021

Provável escalação da Ponte Preta: Ivan, Felipe Albuquerque, Fábio Sanches, Cleylton (Ednei) e Jean Carlos (Rafael Santos); André Luiz, Dawhan e Camilo; Niltinho, Richard e Moisés.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 2 x 2 Sampaio Corrêa Brasileirão Série B 13 de julho de 2021 Brasil de Pelotas 1 x 0 Vitória Brasileirão Série B 17 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CSA x Vitória Brasileirão Série B 24 de julho de 2021 21h (de Brasília) Vitória x Grêmio Copa do Brasil 27 de junho de 2021 21h30 (de Brasília)

PONTE PRETA

JOGO CAMPEONATO DATA Náutico 1 x 1 Ponte Preta Brasileirão Série B 12 de julho de 2021 Ponte Preta 1 x 2 Remo Brasileirão Série B 17 de julho de 2021

Próximas partidas