Onde assistir ao vivo a Vitória x Náutico, pela Série B do Brasileiro 2020?

Rubro-Negro e Timbu se enfrentam quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Barradão, em clássico nordestino válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro . A partida terá transmissão da TV Globo para Pernambuco no canal aberto, e no Premiere na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.



Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vitória x Náutico DATA Quarta-feira, 19 de agosto de 2020 LOCAL Barradão (BA) HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Felipe Oliveira/Getty)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida terá transmissão da TV Globo para Pernambuco no canal aberto, e no Premiere na TV fechada. Aqui, na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui

Na quinta posição, o Vitória entra em campo buscando mais um triunfo dentro de casa. O técnico Bruno Pivetti não poderá contar com Van e Alisson Farias, que se recuperam de lesão. Por outro lado, Maurício Ramos e Vico treinaram normalmente e estão à disposição para o duelo no Barradão.

O Náutico, por outro lado, está na 17ª posição, e já tem um novo comandante: Gilson Kleina. O treinador, no entanto, não poderá comandar a equipe no gramado porque não realizou o protocolo de testes contra a Covid-19 exigidos pela CBF. O Timbu não poderá contar com atacante Kieza, que faz tratamento para lesão muscular na coxa direita.

Provável escalação do Vitória: Ronaldo, Jonathan Bocão, João Victor, Gabriel Furtado (Maurício Ramos) e Thiago Carleto; Jean (Marcelinho), Rodrigo Andrade e Fernando Neto; Mateusinho, Vico e Léo Ceará.

Provável escalação do Náutico: Jefferson, Hereda, Rafael Ribeiro, Camutanga, Erick Daltro, Rhaldney, Jean Carlos, Jorge Henrique, Erick, Salatiel e Dadá.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA 3 x 3 Vitória Série B 14 de agosto de 2020 0 x 0 Vitória Série B 11 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CRB x Vitória Série B 22 de agosto de 2020 19h (de Brasília) Vitória x Ceará Copa do 26 de agosto de 2020 21h30 (de Brasília)

NÁUTICO

JOGO CAMPEONATO DATA CRB 1 x 0 Oeste Série B 12 de agosto de 2020 Juventude 2 x 1 CRB Série B 8 de agosto de 2020

Próximas partidas