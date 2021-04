Onde assistir ao vivo a Vitória x Doce Mel, pelo Campeonato Baiano?

No meio da tabela, o time de Rodrigo Chagas enfrenta o lanterna da competição nesta quarta-feira (13); saiba como assistir na TV e na internet

Vitória e Doce Mel se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 19h30 (de Brasília), no Barradão, pela sétima rodada do Campeonato Baiano. A partida terá transmissão ao vivo na TVE Bahia, na TV aberta, e também nos canais do YouTube e Facebook Watch da emissora.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vitória x Doce Mel DATA Quarta-feira, 14 de abril de 2021 LOCAL Estádio Barradão - Salvador, BA HORÁRIO 19h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A TVE Bahia, na TV aberta, transmite o jogo desta quarta-feira (14), às 19h30 (de Brasília). Na internet, o torcedor pode acompanhar os jogos pelo YouTube e Facebook Watch da emissora.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A tendência é que o Vitória escale os reservas pelo Campeonato Baiano. Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos pela Copa do Nordeste, contra o 4 de Julho, devem ser escalados por Rodrigo Chagas contra o Doce Mel. Os visitantes, do técnico Elias Borges, devem manter a mesma base da sua última partida.

Provável escalação do Vitória: Lucas Arcanjo; Van, João Victor, Mateus Moraes e Roberto; Cedric, Maykon Douglas, Ruan Nascimento; Alisson Farias, David e Ruan Levine..

Provável escalação do Doce Mel: Jean; Alex Cazumba, Paulo Paraiba, Wesley, Diones; Jarbas, Victor, Pedro, Tico, Rony; Deon.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 2 x 0 Rio Branco Copa do Brasil 7 de abril de 2021 4 de Julho 1 x 1 Vitória Copa do Nordeste 10 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vitória x Altos Copa do Nordeste 17 de abril de 2021 18h30 (de Brasília) Juazeirense x Vitória Baiano 21 de abril de 2021 19h30 (de Brasília)

DOCE MEL

JOGO CAMPEONATO DATA Doce Mel 1 x 1 Jacuipense Baiano 21 de março de 2021 Doce Mel 0 x 0 Bahia de Feira Baiano 24 de março de 2021

Próximas partidas