Onde assistir ao vivo a Vitória x Cuiabá, pela Série B do Brasileiro 2020?

Time baiano recebe o líder da Série B neste sábado (5), às 16h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O recebe o Cuiabá, líder do Campeonato Brasileiro , neste sábado (5), às 16h30 (de Brasília), no Barradão, pela oitava rodada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vitória x Cuiabá DATA Sábado, 5 de setembro de 2020 LOCAL Estádio Barradão (BA) HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Letícia Martins/EC Vitória)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida será transmitida pelo SporTV e pelo Premiere, no canal fechado. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui.

Ainda sem engatar uma sequência de resultados positivos na Série B, o Vitória (8º), mais uma vez, não poderá contar com o zagueiro Maurício Ramos, os laterais Van e Rafael Carioca e o atacante Alisson Farias, que seguem em tratamento médico.

O Cuiabá, por outro lado, é o líder do campeonato, mas vem sofrendo com o desgaste devido a sequência de jogos. O técnico Marcelo Chamusca tem dúvidas para o time titular, já que Felipe Marques, Rafael Gava, Auremir e Sena, terão que passar por avaliação médica.

Provável escalação do Vitória: Ronaldo, Jonathan, João Victor, Wallace Reis, Carleto, Guilherme Rend, Rodrigo Andrade, Marcelinho, Mateusinho, Léo Ceará e Eron.

Provável escalação do Cuiabá: João Carlos, Lucas Ramon, Sena, Anderson Conceição, Romário, Auremir, Matheus Barbosa, Felipe Ferreira, Elvis, Jenison e Maxwell.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Confiança 1 x 0 Vitória Série B 1 de setembro de 2020 Vitória 1 x 0 Paraná Série B 29 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Vitória Série B 11 de setembro de 2020 21h30 (de Brasília) Juventude x Vitória Série B 19 de setembro de 2020 16h30 (de Brasília)

CUIABÁ

JOGO CAMPEONATO DATA -SP 1 x 1 Cuiabá Série B 1 de setembro de 2020 Cuiabá 2 x 1 Série B 28 de agosto de 2020

Próximas partidas