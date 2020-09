Onde assistir ao vivo a Vitória x CSA, pela Série B do Brasileiro 2020?

Encontro é válido pela 12ª rodada da Série B; veja como acompanhar pela TV e na internet

Em duelo nordestino, e se enfrentam nesta terça-feira (29), no Barradão, a partir das 19h15 (de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro . A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também pode acompanhar a partida em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO SERÁ?

JOGO Vitória x CSA DATA Terça-feira, 29 de setembro de 2020 LOCAL Barradão (BA) HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Leticia Martins/ECV)

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Mais times

De olho no G-4, o Vitória concluiu a preparação para o duelo desta terça-feira (29) e não poderá contar com os laterais Rafael Carioca e Van, lesionado. Já o meia Juninho Quixadá, recém-contratado, foi relacionado e será opção entre os reservas.

Por outro lado, o CSA conseguiu sair do Z-4 e entrará em campo após de um novo triunfo para seguir longe da zona da degola. O time azul tem o retorno de Rodrigo Pimpão e, desta forma, Andrigo deve ficar entre os reservas.

Mais artigos abaixo

Escalação do Vitória: Ronaldo, Jonathan Bocão, João Victor, Wallace, Carleto, Lucas Cândido, guilherme Rend, Marcelinho, Vico (Ewandro), Léo Ceará e Alisson Farias.

Escalação do CSA: Matheus Mendes; Diego Renan, Luciano Castán, Cleberson e Rafinha; Márcio Araújo, Geovane e Yago; Rodrigo Pimpão, Pedro Júnior e Paulo Sérgio.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 3 x 1 Oeste Série B 26 de setembro de 2020 Juventude 1 x 1 Vitória Série B 14 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Operário x Vitória Série B 2 de outubro de 2020 19h15 (de Brasília) Vitória x Série B 6 de outubro de 2020 19h15 (de Brasília)

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA CSA 3 x 2 Juventude Série B 26 de setembro de 2020 CSA 3 x 1 Série B 19 de setembro de 2020

Próximas partidas