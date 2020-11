Onde assistir ao vivo a Vitória x CRB, pela Série B?

Um brigando embaixo e outro em cima, os time se encontram no sábado (28), às 18h30; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Nesta sábado (28), às 18h30 (de Brasília), o continua sua saga para se afastar do Z4, contra o CRB, em casa. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vitória x CRB DATA Sábado, 28 de novembro de 2020 LOCAL Barradão - Salvador, BA HORÁRIO 18h30 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Letícia Martins/ECV

A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Seis pontos separam Vitória e CRB na tabela de classificação. Os baianos, na 16ª colocação, não podem tropeçar para não correrem o risco de se aproximarem ainda mais da zona do rebaixamento. Enquant isso, os alagoanos, se preparando para o clássico na próxima rodada, ocupam a nona colocação, há apenas cinco pontos do G4, e ainda sonham com um acesso para a Série A.

Provável escalação do Vitória: Ronaldo, Léo, Wallace, Maurício, Rafael Carioca, Guilherme Rend, Matheus Frizzo, Fernando Neto, Thiago Lopes, Léo Ceará e Vico.

Provável escalação do CRB: Georgemy; Reginaldo, Gum, Xandão, Igor Caírus; Wesley, Claudinei; Robinho, Diego Torres, Luidy, Pablo Dyego

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 0 Vitória 25 de novembro de 2020 Vitória 0 x 0 Série B 20 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Paraná x Vitória Série B 1 de dezembro de 2020 21h30 (de Brasília) Vitória x Confiança Série B 4 de dezembro de 2020 19h15 (de Brasília)

CRB

JOGO CAMPEONATO DATA de 2 x 1 CRB Série B 24 de novembro de 2020 CRB 2 x 1 Nático Série B 21 de novembro de 2020

Próximas partidas