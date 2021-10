Onde assistir ao vivo a Vitória x Brasil de Pelotas, pela Série B?

Equipes duelam neste sábado (23), às 16h30 (de Brasília), pela 31ª rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Vitória recebe o Brasil de Pelotas neste sábado (23), no Barradão, às 16h30 (de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vitória x Brasil de Pelotas DATA Sábado, 23 de outubro de 2021 LOCAL Estádio Manoel Barradas, Salvador - BA HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Héber Roberto Lopes (SC)

Assistentes: Éder Alexandre (SC) e Johnny Barros (SC)

Quarto árbitro: Ricarle Gustavo Gonçalves (BA)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Auxiliar do VAR: Lilian da Silva Fernandes (RJ)

ONDE VAI PASSAR?



Vitória e Brasil de Pelotas se enfrentam pela Série B / Foto: Felipe Oliveira/Getty Images

O jogo deste sábado será transmitido pelo SporTV, na TV fechada, e pelo Premiere, no pay-per-view. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vitória e Brasil de Pelotas se enfrentam pela 31ª rodada da Série B. Para o confronto, o time baiano terá uma lista grandes de desfalques, como Pablo Siles, Fernando Neto, Dinei, Marcelo Alves e Eron.

O elenco rubro-negro finalizou na manhã desta sexta-feira (22), a preparação para o jogo.

O técnico Wagner Lopes realizou treinamento tático ofensivo e defensivo, além de bola parada. Logo após, o time deu início a concentração na chácara Vidigal Guimarães.

Do outro lado, o Brasil, que está na última posição da tabela com 20 pontos, não terá nenhum desfalque para o jogo.

Provável escalação do Vitória: Arcanjo; Van, Wallace, Moraes, Roberto; Pedro, Fabinho, Oliveira, Eduardo e Marcinho; Manoel

Provável escalação do Brasil de Pelotas: Marcelo; Paulinho, Arthur, Ícaro, Kevin; Diego, Matias e Rildo; Netto, Renatinho e Erison.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Sampaio Corrêa 0 x 1 Vitória Série B 12 de outubro de 2021 Vitória 3 x 0 Itabaiana Copa do Nordeste - Qualificação 19 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ponte Preta x Vitória Série B 24 de outubro de 2021 16h (de Brasília) Vitória x CSA Série B 2 de novembro de 2021 19h (de Brasília)

BRASIL DE PELOTAS

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil de Pelotas 1 x 0 Operário Série B 6 de outubro de 2021 Brasil de Pelotas 2 x 2 Vila Nova Série B 16 de outubro de 2021

Próximas partidas