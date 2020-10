Onde assistir ao vivo a Vitória x Avaí, pela Série B do Brasileiro 2020?

Duelo no Barradão é válido pela 15ª rodada da Série B; veja como acompanhar pela TV e na internet

Pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro , e Avaí se enfrentam neste sábado (10), no Barradão, às 16h (de Brasília), querendo se aproximar do G-4. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também pode acompanhar a partida em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Vitória x Avaí DATA Sábado, 10 de outubro de 2020 LOCAL Barradão (BA) HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Leticia Martins/EC Vitória)

A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após demitir Bruno Pivetti e anunciar Eduardo Barroca como seu novo treinador, o Vitória tenta iniciar uma nova página na Série B e precisa ganhar para seguir próximo dos rivais do G-4. Rafael Carioca e Léo Ceará foram relacionados para o duelo.

O Avaí também possui campanha irregular no campeonato, mas vem de um triunfo na última rodada e busca embalar na competição em busca do acesso. O atacante Ronaldo, anunciado recentemente como reforço do Leão, está disponível para a partida, enquanto Rildo, lesionado, deve ser substituído por Getúlio ou Rômulo.

Escalação do Vitória: Ronaldo, Jonathan Bocão, João Victor, Wallace Reis, Carleto, Fernando Neto, Guilherme Rend, Marcelinho, Júnior Viçosa, Ewandro e Alisson Farias.

Escalação do Avaí: Lucas Frigeri, Iury, Rafael Pereira, Alan Costa, João Lucas, Ralf, Jean Martim, Pedro Castro, Valdívia, Getúlio (Rômulo) e Gastón Rodriguez.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 1 x 2 Série B 6 de outubro de 2020 Operário 1 x 1 Vitória Série B 2 de outubro de 2020

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Vitória Série B 17 de outubro de 2020 16h (de Brasília) Vitória x Série B 21 de outubro de 2020 19h (de Brasília)

AVAÍ

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 2 x 1 de Série B 6 de outubro de 2020 CRB 3 x 1 Avaí Série B 2 de outubro de 2020

