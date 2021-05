Onde assistir ao vivo a Villarreal x Sevilla, pela La Liga?

Pela penúltima rodada, os times se enfrentam no domingo (16), às 13h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Marcando a volta dos torcedores ao seu estádio, o Villarreal recebe o Sevilla, neste domingo (16), às 13h30 (de Brasília), pela penúltima rodada da La Liga. A partida terá transmissão ao vivo do Star Hits, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Villarreal x Sevilla DATA Domingo, 16 de maio de 2021 LOCAL Estadio de la Cerámica - Vila-Real, ESP HORÁRIO 13h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Guilermo Cuadra Fernández

Assistentes: Santiago Jaime Latre e Jorge Bueno Mateo

ONDE VAI PASSAR?



O Villarreal ainda busca entrar no G6 / Foto: Getty Images

O Star Hits, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo deste domingo, às 13h30 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

VILLARREAL

Empatado em pontos com o Bétis (sexto colocado), o Villarreal é o sétimo colocado da tabela do Espanhol, ainda com chances de entrar no G6.

Seis jogadores estão de fora do penúltimo jogo da La Liga na temporada, são três suspensos (Mario Gaspar, Geronimo Rulli e Capoue) e mais três lesionados (Vicente Iborra, Juan Foyth e Samuel Chukwueze).

#VillarrealTV 📺 | Os hemos echado tanto, tanto, tanto de menos... 😢



¡Bienvenidos de nuevo al Estadio de la Cerámica, groguets 💛!#VillarrealSevillaFC pic.twitter.com/qdvzAdvDM3 — Villarreal CF (@VillarrealCF) May 15, 2021

Provável escalação do Villarreal: Asenjo; Pena, Albiol, Torres, Pedraza; Parejo, Coquelin, Trigueros; G. Moreno, Alcacer, Pino

SEVILLA

Com 74 pontos, o Sevilla ocupa a quarta colocação na La Liga. A vaga para a Liga dos Campeões já está garantida, mas já não existe mais chance de título, já que poderia, no máximo, empatar com o Atlético de Madrid, líder, que leva vantagem no confronto direto, primeiro critério de desempate.

Todos os jogadores estão disponíveis para Lopetegui, que pode fazer algumas mudanças em relação ao time que enfrentou o Valencia na rodada anterior.

Provável escalação do Sevilla: Bounou; Navas, Kounde, Carlos, Acuna; Fernando, Rakitic, Gomez; Suso, En-Nesyri, Ocampos

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VILLARREAL

JOGO CAMPEONATO DATA Real Valladolid 0 x 2 Villarreal La Liga 13 de maio de 2021 Villarreal 2 x 4 Celta de Vigo La Liga 09 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Real Madrid x Villarreal La Liga 23 de maio de 2021 13h (de Brasília) Villarreal x Manchester United Liga Europa 26 de maio de 2021 16h (de Brasília)

SEVILLA

JOGO CAMPEONATO DATA Sevilla 1 x 0 Valencia La Liga 12 de maio de 2021 Real Madrid 2 x 2 Sevilla La Liga 09 de maio de 2021

Próximas partidas