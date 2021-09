Onde assistir ao vivo a Villarreal x Atalanta, pela Liga dos Campeões da Uefa?

José Luis #Palomino non vede l'ora di cominciare! 🦾

El Jefe just can't wait to start! 😏



🎥 Watch the full interview 👉 https://t.co/17wuq5Niqr #VillarrealAtalanta #UCL #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/HQTHFPRKSI