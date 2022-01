Onde assistir ao vivo a Villa Nova x Atlético-MG, pelo Campeonato Mineiro 2022?

Atlético-MG e Villa Nova se enfrentam na noite desta quarta-feira (26), às 19h (de Brasília), no Estádio Castor Cifuentes, em duelo válido pela primeira rodada do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Villa Nova x Atlético-MG DATA Quarta-feira, 26 de janeiro de 2022 LOCAL Alçapão do Bonfim - Nova Lima, MG HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, no pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira, no Estádio Castor Cifuentes. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Ainda sem contar com o seu time principal para a estreia do Campeonato Mineiro 2022, o Atlético-MG entrará em campo sob o ainda com seis desfalques.

O zagueiro Diego Godín e o atacante Vargas defenderão as seleções do Uruguai e Paraguai, respectivamente, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Já o zagueiro Micael, os atacantes Savinho e Keno, além do volante Allan, com Covid-19, seguem fora.

Provável escalação do Atlético-MG: Rafael, Guga, Igor Rabello, Vitor Mendes e Dodô; Neto, Guilherme Castilho, Calebe e Dylan; Ademir e Fábio Gomes (Felipe Felício ou Luiz Filipe).

Provável escalação do Villa Nova: a definir.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 4 x 0 Athletico-PR Copa do Brasil 12 de dezembro de 2021 Athletico-PR 1 x 2 Atlético-MG Copa do Brasil 16 de dezembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Tombense Mineiro 29 de janeiro de 2022 16h30 (de Brasília) Uberlândia x Atlético-MG Mineiro 2 de fevereiro de 2022 19h30 (de Brasília)

VILLA NOVA

JOGO CAMPEONATO DATA Tupynambás 0 x 0 Villa Nova Mineiro Módulo II 25 de setembro de 2021 Villa Nova 3 x 1 Democrata Mineiro Módulo II 2 de novembro de 2021

Próximas partidas