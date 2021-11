Onde assistir ao vivo a Vila Nova x Nova Mutum, pela Copa Verde?

O Vila Nova enfrenta o Nova Mutum, do Mato Grosso, nesta quarta-feira (24), no OBA, às 19h30 (de Brasília), em duelo válido pela partida de ida da semifinal da Copa Verde. A partida terá transmissão ao vivo da elevensports.com, em seu serviço de streaming.

A elevensports.com, transmite o jogo desta quarta-feira, no seu serviço de streaming

O Vila Nova, que está disputando a Série B, enfrenta o Nova Mutum pela Copa Verde. A equipe de Goiás derrotou o Rio Branco, do Espiríto Santo, e o Aquidauanense para chegar até esta fase da competição.

Para o duelo, a equipe de Higo Magalhães não poderá contar com o meio-campista Deivid, que está machucado.

VAMOS LOTAR O OBA! 👊🏻🇦🇹



É sobre estarmos juntos em todos os momentos, é sobre emoção e coração.



Amanhã é dia de semifinal! Já marca quem estará contigo neste importante duelo.#oOBAéNosso pic.twitter.com/Rdr06JrveM — Vila Nova F.C (@VilaNovaFC) November 23, 2021

Do outro lado, o Nova Mutum, do Mato Grosso, quer surpreender o Vila Nova para chegar na final da Copa Verde. Para o duelo, a equipe não contará com o atacante José Hugo, que foi expulso no último jogo das quartas de final.

Provável escalação do Vila Nova: Georgemy; Moacir, Donato, Renato, Collaço; Dudu, Arthur, Bambu; Alesson, Tavares e Clayton.

Provável escalação do Nova Mutum: Gabriel; Leonardo, Jo, Taison, Juan Henrique; Vinícius, Felipe e Higor; Wandinho, Juninho e Romário.

VILA NOVA

JOGO CAMPEONATO DATA Vila Nova 2 x 2 Vasco Brasileiro Série B 15 de novembro de 2021 Vila Nova 2 x 1 Londrina Brasileiro Série B 19 de novembro de 2021

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vitória x Vila Nova Brasileiro Série B 28 de novembro de 2021 16h (de Brasília) Nova Mutum x Vila Nova Copa Verde 2 de dezembro de 2021 16h (de Brasília)

NOVA MUTUM

JOGO CAMPEONATO DATA Brasilliense 1 x 0 Nova Mutum Copa Verde 28 de outubro de 2021 Nova Mutum 1 (3) x (2) 0 Brasiliense Copa Verde 3 de novembro de 2021

