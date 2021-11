Onde assistir ao vivo a Vila Nova x Aquidauanense-MS, pela Copa Verde?

O Vila Nova enfrenta o Aquidauanense, do Mato Grosso do Sul, nesta quinta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, pela partida da volta das quartas de final da Copa Verde. O jogo terá transmissão ao vivo da elevensports.com, na internet. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

JOGO Vila Nova x Aquidauanense-MS DATA Quinta-feira, 4 de novembro de 2021 LOCAL Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga - Goiânia, GO HORÁRIO 19h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: André Rodrigo Rocha (TO)

Assistentes: Fernando Gomes (TO) e Samuel Smith Nobrega (TO)

Quarto árbitro: Gabriel dos Santos (TO)

Vila Nova e Aquidauanense se enfrentam pela Copa Verde Foto: Vila Nova/Divulgação

A elevensports.com, na internet, transmite com exclusividade o jogo desta quinta-feira (4). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Valendo uma vaga na semifinal da Copa Verde, Vila Nova e Aquidauanense se enfrentam na partida de volta das quartas. No primeiro duelo, o Vila Nova saiu na vantagem, com 1 a 0 no placar.

Para este jogo, a equipe entrará em campo com um time misto, já que a equipe está disputando o Campeonato Brasileiro da Série B. Ainda no jogo, a equipe não terá nenhum desfalque.

Do outro lado, o Aquidauanense, do Mato Grosso do Sul, não terá nenhum desfalque para o duelo desta quinta-feira.

Em dois jogos fora de casa na Série B, o Vila Nova conquistou 4 pontos. Venceu o Brusque e conquistou mais um ponto com o empate de ontem diante do Cruzeiro.



Agora é Copa Verde, valendo vaga na semifinal.



Provável escalação do Vila Nova: Georgemy; Moacir, Donato, Silveira, Formiga; Bambu, Dudu; Tavares, Arthur, Alesson e Clayton.

Provável escalação do Aquidauanense: Elias; Matheus, João Victor, Illgner, Breno; Bruno, Thiago, Davi Costa; Kim, Alex índio e Jonathan.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

VILA NOVA

JOGO CAMPEONATO DATA Aquidauanense 0 x 1 Vila Nova Copa Verde 28 de outubro de 2021 Cruzeiro 1 x 1 Vila Nova Série B 1 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vila Nova x Guarani Série B 7 de novembro de 2021 18h15 (de Brasília) Sampaio Corrêa x Vila Nova Série B 11 de novembro de 2021 19h (de Brasília)

AQUIDAUANENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético Acreano 1 (4) x (5) 1 Aquidauanense Copa Verde 21 de outubro de 2021 Aquidauanense 0 x 1 Vila Nova Copa Verde 28 de outubro de 2021

Próximas partidas