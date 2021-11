Onde assistir ao vivo a Vasco x Vitória, pela Série B?

O Vasco enfrenta o Vitória nesta quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), em São Januário, pela 35ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do SporTV e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vasco x Vitória DATA Quarta-feira, 10 de novembro de 2021 LOCAL São Januário - Rio de Janeiro HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Caio Max Augusto (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Lorival Cândido (RN)

Quarto árbitro: Felipe da Silva (RJ)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves (RN)

Auxiliar VAR: Flavio Gomes (RN)

ONDE VAI PASSAR?

A Globo, na TV aberta, e o SporTV e Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira, em São Januário. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Lutando contra o rebaixamento para a Série C, o Vitória não perde fora de casa para o Vasco desde 2010, contabilizando duas vitórias e dois empates.

Para o confronto, o técnico Wagner Lopes não poderá contar com o meia Bruno Oliveira, suspenso, e com o atacante Hitalo, em recuperação de um trauma no tornozelo.

Do outro lado, o Vasco, sem chances reais de acesso busca deixar de lado o abatimento após a goleada sofrida para o Botafogo por 4 a 0 em São Januário.

Suspensos, Léo Matos e Miranda estão fora.

Provável escalação do Vasco: Lucão, Zeca (Cayo Tenório), Ricardo Graça (Walber), Leandro Castan e Riquelme; Bruno Gomes (Caio Lopes), MT (Andrey) e Marquinhos Gabriel; Nene, Cano e Morato (Gabriel Pec).

Provável escalação do Vitória: Lucas Arcanjo; Raul Prata, Wallace, Thalisson e Roberto; João Pedro, Fernando Neto (Soares) e Eduardo; Marcinho, Fabinho e David.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Guarani 1 x 0 Vasco Série B 4 de novembro de 2021 Vasco 0 x 4 Botafogo Série B 7 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vila Nova x Vasco Série B 15 de novembro de 2021 19h (de Brasília) Vasco x Remo Série B 20 de novembro de 2021 A definir

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 0 x 1 CSA Série B 2 de novembro de 2021 Avaí 1 x 1 Vitória Série B 5 de novembro de 2021

Próximas partidas