Onde assistir ao vivo a Vasco x Sport, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (13), às 20h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O estreia no Campeonato Brasileiro contra o Sport nesta quinta-feira (13), às 20h (de Brasília), pela segunda rodada da Série A. A partida terá transmissão ao vivo do canal SporTV (exceto RJ), além do Premiere para todo o , na TV fechada.

QUANDO SERÁ?

JOGO Vasco x Sport DATA Quinta-feira, 13 de agosto de 2020 LOCAL São Januário - Rio de Janeiro HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo no canal SporTV (exceto RJ), além do Premiere para todo o Brasil, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal , em tempo real, a partir das 20h.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Para a estreia no Brasileiro, o técnico Ramon terá como principal novidade a escalação de Gabriel Pec no time titular, no lugar de Vinícius, lesionado, enquanto Guilherme Parede e Carlinhos, reforços recentemente contratados, podem ser relacionados.

O Sport, por outro lado, vem de vitória sobre o Ceará na primeira rodada, e o técnico Daniel Paulista deve manter a base da equipe que triunfou no fim de semana, uma vez que não há desfalques.

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel; Pikachu, Leandro Castan, Ricardo Graça e Henrique; Fellipe Bastos, Andrey e Benítez; Gabriel Pec (Bruno César), Cano e Talles.

Provável escalação do Sport: Mailson; Patric, Iago Maidana, Adryelson e Sander; Willian Farias, Betinho, Jonatan Gomez e Marquinhos; Rafael Luiz, Elton (Hernane) e Leandro Barcia.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 3 x 1 Macaé 28 de junho de 2020 Vasco 1 x 0 Campeonato Carioca 3 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x Campeonato Brasileiro 16 de agosto de 2020 16h (de Brasília) Ceará x Vasco Campeonato Brasileiro 20 de agosto de 2020 20h (de Brasília)

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 5 x 0 Petrolina Campeonato Pernambucano 5 de agosto de 2020 Sport 3 x 2 Ceará Campeonato Brasileiro 9 de agosto de 2020

Próximas partidas