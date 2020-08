Onde assistir ao vivo a Vasco x São Paulo, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo na tarde deste domingo (16), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e entram em campo neste domingo (16), às 16h (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo (exceto para Minas Gerais, e Santa Catarina), além do SporTV (exceto para Rio de Janeiro) e Premiere, na TV fechada.

QUANDO SERÁ?

JOGO Vasco x São Paulo DATA Domingo, 16 de agosto de 2020 LOCAL São Januário - Rio de Janeiro HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Paulo Fernandes / Vasco

A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo (exceto para Minas Gerais, Bahia e Santa Catarina), além do SporTV (exceto para Rio de Janeiro) e Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real .

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Vasco estreou no Brasileirão 2020 com vitória sobre o Sport por 2 a 0 e chega confiante para receber o São Paulo em São Januário.

Para o confronto, o técnico Ramon Menezes tem como principal dúvida a presença de Pikachu. Caso o lateral não esteja apto, Cayo Tenório deve ser o seu substituto.

Já conferiu o vídeo de apresentação do Neto Borges?



👉🏽 https://t.co/f89HgHV1Qd — (@VascodaGama) August 14, 2020

Enquanto isso, Neto Borges, novo reforço, deve ser relacionado para o duelo.

O São Paulo também estreou com triunfo sobre o Fortaleza por 1 a 0, e também busca a segunda vitória no Brasileiro.

O técnico Fernando Diniz segue sem saber se poderá contar com Hernanes, desfalque diante do com uma lombalgia.

🎥🔍 Em foco: Rogério Ceni



A partida de estreia no Brasileirão marcou o reencontrou de Rogério Ceni com o Morumbi. Confira o vídeo especial da #SPFCtv com o ídolo tricolor > https://t.co/UQS4qREiqX pic.twitter.com/eG5c3hvszD — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 14, 2020

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel; Pikachu (Cayo Tenório), Leandro Castan, Ricardo Graça e Henrique; Fellipe Bastos, Andrey e Benítez; Gabriel Pec, Cano e Talles.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Liziero (Pato), Igor Gomes e Daniel Alves; Vitor Bueno (Paulinho Bóia) e Pablo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 1 x 0 3 de julho de 2020 Vasco 2 x 0 Sport Campeonato Brasileiro 13 de agosto de 2020

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ceará x Vasco Campeonato Brasileiro 20 de agosto de 2020 20h (de Brasília) Vasco x Campeonato Brasileiro 23 de agosto de 2020 16h (de Brasília)

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 2 x 3 29 de julho de 2020 São Paulo 1 x 0 Fortaleza Campeonato Brasileiro 13 de agosto de 2020

Próximas partidas