Onde assistir ao vivo a Vasco x Macaé, pelo Campeonato Carioca?

Cruzmaltino volta a campo neste domingo (28), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com clima de confusão, o está de volta! Na tarde deste domingo (28), o recebe o Macaé às 16h (de Brasília), em São Januário, pela quarta rodada da . A partida terá transmissão ao vivo na Globo, na TV aberta. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI!

QUANDO SERÁ?

JOGO Vasco x Macaé DATA Domingo, 28 de junho de 2020 LOCAL São Januário - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, na TV aberta, a partir das 16h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na estreia de Ramon Menezes no comando técnico, o Vasco deve contar com o retorno de Talles Magno, recuperado de fratura no quinto metatarso, após meses afastado dos gramados, enquanto Ricardo entra no lugar de Werley.

Do outro lado, o Macaé entra em campo sem nenhum grande desfalque, visando a segunda vitória na Taça Rio.

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel; Yago Pikachu, Leandro Castan, Ricardo e Henrique; Andrey, Fellipe Bastos (Raul) e Bruno César; Benítez (Vinicius), Talles Magno e Cano.

Provável escalação do Macaé: Jonathan; Felipe, André Ribeiro, Vladimir e Maranhão; Wagner Carioca, Gedeil e Julinho; Alexandro, Madson e Luquinha.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 0 x 1 Campeonato Carioca 12 de março de 2020 Vasco 0 x 2 Campeonato Carioca 15 de março de 2020

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x Campeonato Carioca 1 de julho de 2020 A definir

MACAÉ

JOGO CAMPEONATO DATA Macaé 0 x 3 Madureira Campeonato Carioca 7 de março de 2020 Resende 0 x 1 Macaé Campeonato Carioca 14 de março de 2020

Próximas partidas